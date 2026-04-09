Jitomate dispara precio de frutas y verduras: en marzo tienen la mayor alza desde 1983

El precio del jitomate se disparó 42.01% en marzo, lo cual llevó a las frutas y verduras a registrar un aumento histórico, de acuerdo con datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación de México fue 0.86% en marzo de manera mensual (la mayor para un mes similar desde 2022). El mayor impacto vino de las frutas y verduras. Éstas registraron un aumento (frente a febrero) de 10.75%, la mayor cifra desde 1983, es decir, en más de cuatro décadas. En ese año la variación fue de 11.33 por ciento.

En marzo de 2025, el rubro de frutas y verduras no solo no subió de precio, sino que registró una ligera baja de 0.06 por ciento, dan cuenta los datos del Inegi.

La variación mensual de la inflación respondió, en gran medida, al repunte en precios de frutas y verduras de 10.75% mensual, destacando el jitomate, papa, tomate verde y limón", señaló Banamex.

El precio del jitomate aumentó 42.01% en el mes, con lo cual se considera el producto de mayor impacto en el mes.

Otros frutas y verduras que subieron de precio de forma considerable fueron pepino (42.71%), limón (18.26%), tomate verde (16.46%) y papa y otros tubérculos (14.92 por ciento).

Inseguridad golpea al jitomate y otros productos

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, comentó que, actualmente, el sector agrícola está enfrentando diversos retos, tales como: 1) el combate contra la inseguridad, 2) la falta de apoyos gubernamentales, 3) huelgas y protestas y 4) una menor producción de jitomate tras la imposición de un arancel de 17% por parte de Estados Unidos a sus importaciones.

“Todo esto ha limitado la oferta de estos productos, lo que ha provocado aumentos considerables en sus precios”.

En suma, las presiones inflacionarias continúan con una tendencia alcista. La inflación anual pasó de 4.02% a 4.59% en marzo, la mayor desde octubre de 2024, con lo cual sumó dos meses por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico), de entre 2 y 4 por ciento.

fernando.franco@eleconomista.mx