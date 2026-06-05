La FIFA da marcha atrás: Permitirá botellas de agua desechables en los estadios del Mundial 2026

La FIFA dijo este viernes que permitirá a los espectadores entrar con una botella de agua de plástico a los estadios del Mundial 2026, después de que su prohibición de las botellas reutilizables haya desatado una ola de críticas.

"Todos los aficionados tendrán permitido ingresar con una botella de agua desechable, blanda, de plástico, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica, a cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y Canadá", dijo el director de operaciones del torneo, Heimo Schirgi, en un video publicado en la cuenta de X de la FIFA.

Este anuncio, que la FIFA calificó como una "aclaración" de su política sobre botellas de agua, llega dos días después de que el organismo indicara que no se permitirían las botellas rellenables.

La FIFA justificó esa medida "para prevenir riesgos y lesiones a los jugadores y asistentes".

Este viernes, Schirgi confirmó que "no se permitirá a los aficionados ingresar con botellas de agua rígidas y reutilizables por razones de seguridad".

De acuerdo con expertos, los aficionados pueden enfrentar riesgos para la salud debido al calor extremo en los estadios al aire libre durante el Mundial, que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.

En el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado en Estados Unidos, donde los aficionados se quejaron de temperaturas abrasadoras, se prohibió a los hinchas llevar botellas de agua a los estadios.