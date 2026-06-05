Incendio afecta una central termoeléctrica en Ecuador

Un incendio industrial se declaró el viernes en una central termoeléctrica del puerto ecuatoriano de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, informó la secretaría de Gestión de Riesgos.

La central TermoEsmeraldas 1, ubicada dentro de la capital de la provincia del mismo nombre, opera desde 1982 y genera unos 130 MW de energía.

"Al momento, el incendio permanece activo y la vía de segundo orden del sector se encuentra cerrada como medida preventiva", señaló la entidad en su cuenta en X.

Pidió a la población mantener cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas y usar mascarillas en caso de percibir humo.

En una imagen divulgada por la entidad se observa una larga columna de humo negro. Videos compartidos en redes sociales muestran llamas que se elevan por encima de la estructura de la central.

"El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas trabaja en la atención de la emergencia con unidades autobomba", agregó la entidad.

Indicó que el ministerio de Salud "mantiene personal desplegado en el sector", donde "hasta el momento, no se registran atenciones médicas a la población" a causa del incendio que afecta la torre de enfriamiento de la termoeléctrica.

En marzo, un incendio obligó a parar temporalmente las operaciones de la refinería de Esmeraldas, la principal del país.

El ministro de Interior, John Reimberg, señaló durante esta semana que ese incendio fue "un acto deliberado" para "afectar al Estado ecuatoriano" y que dejó pérdidas por más de 100 millones de dólares.

Esmeraldas es una de las provincias afectadas por la violencia a causa de la disputa por el poder entre bandas narcotraficantes, que también se dedican a la extorsión.

El viernes también se produjo en su capital un atentado con explosivos contra varias viviendas, sin dejar víctimas.