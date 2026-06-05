Ejército de EU afirma que atacó instalaciones de radares en Irán

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que bombardeó en "legítima defensa" dos sitios de radares en Irán después de derribar cuatro drones iraníes que Washington dijo que amenazaban el tráfico marítimo civil en la región.

Las fuerzas estadounidenses "derribaron cuatro drones (...) lanzados hacia el estrecho de Ormuz" que "representaban una amenaza inmediata al tráfico marítimo regional", escribió en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques", agregó el Centcom.