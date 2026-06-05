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EU dice que Irán lanzó 7 misiles contra Kuwait y Baréin, de los cuales 6 fueron interceptados
Los Guardianes de la Revolución iraní habían afirmado anteriormente haber atacado "bases enemigas" en la región después de bombardeos estadounidenses contra instalaciones de radar en Irán.
El ejército de Estados Unidos informó el sábado que Irán lanzó siete misiles contra Kuwait y Baréin, de los cuales seis fueron interceptados y el séptimo no alcanzó su objetivo.
Los Guardianes de la Revolución iraní habían afirmado anteriormente haber atacado "bases enemigas" en la región después de bombardeos estadounidenses contra instalaciones de radar en Irán.
"Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin (...) según las primeras evaluaciones, seis fueron interceptados y un séptimo no alcanzó su objetivo previsto", escribió el ejército estadounidense en X, y añadió que no había heridos en sus filas ni daños a su infraestructura en Baréin.
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