Canal de Panamá reducirá el calado de buques en julio ante amenaza de una posible sequía por El Niño

El canal de Panamá reducirá parcialmente el calado de los buques que transiten por la vía a partir de julio ante una posible sequía por el fenómeno de El Niño, informó este viernes la autoridad canalera.

La medida, que incluye la reducción del calado de buques de 50 a 49.5 pies (15.2 metros a 15.09 metros) afectará a partir del 3 de julio solamente a los buques que pasen por las exclusas neopanamax, que son las que dan acceso a la ruta panameña a las embarcaciones más grandes.

El ajuste de calado "no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y su impacto se reduce a menos del 1.7% de los buques" de ese tipo que transitan por la vía marítima, afirmó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en un comunicado.

El canal de Panamá funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, por lo que una hipotética sequía afectaría sus operaciones.

En 2023, debido a una prolongada sequía por El Niño, esos lagos estuvieron en niveles mínimos, lo que obligó a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios, en una ruta por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

Panamá ya experimenta condiciones de calentamiento propias de El Niño que se mantendrían por lo que resta de 2026, según la autoridad meteorológica nacional. La reducción de calado para ahorrar agua es una de las medidas habituales que suele implementar el canal de Panamá ante estas situaciones.

La decisión se produce "ante la posibilidad de que se registre un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año, con potencial de extenderse hasta 2027 y afectar la disponibilidad del recurso hídrico", añadió la ACP.

Los principales usuarios del canal, de 80 kilómetros, son Estados Unidos y China.