El precio del jitomate se ubica en un rango de 31 a 53 pesos el kilo, según monitoreo de la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que el precio promedio máximo de jitomate registrado en lo que va del año fue de 65 pesos el kilo y se presentó en tiendas de autoservicio en el periodo del 23 de marzo al 10 de abril.

Los registros más recientes refieren que entre el 6 y el 10 de abril de 2026 el precio promedio de ese producto se ubicó entre 31.54 pesos y 53.33 pesos y se espera que registre una tendencia a la baja en las próximas semanas.

Carlos Manuel Orozco Ruiz, director general de Estudios Sobre Consumo de la Profeco, detalló que en la Central de Abastos de la Ciudad de México se registró un precio promedio de 31.54 pesos. En el caso de los mercados públicos, fue de 53.33 pesos y en las tiendas de autoservicios de 52.00 pesos. En las tiendas SuperISSSTE, de 19 pesos.

El Economista publicó hace unas horas que de acuerdo con datos del programa Quién es Quién en los precios, en una tienda de autoservicio de la Ciudad de México el jitomate bola estaba en 98.50 pesos el kilo y que el aumento se debe a presiones en la intermediación.

Si se consulta en el sitio de internet del programa cuánto cuesta el kilo de jitomate en la Ciudad de México aparecen 22 registros. Solo en una tienda de autoservicio el precio es de 98.50 pesos, que es el más alto. El segundo más alto, también en una tienda de autoservicio es de 69.90 y el más bajo es de 19.90, en un SuperISSSTE. De hecho, si se promediara el precio de esa lista de 22 registros sería 60.50 pesos por kilo, incluyendo todo tipo de tiendas.

El funcionario de la Profeco, expuso que la variación en el precio del jitomate es estacional y se irá acomodando en las próximas semanas.

“Nosotros esperamos que ya se estabilice un poco el precio del jitomate, porque al analizar su variación anual, el producto presenta crestas y valles en el registro”.

En ese sentido, comentó que el precio no ha superado el nivel máximo registrado en alguna semana de 2025. Los registros nunca se acercaron a los 80 pesos.

Menos siembra, presencia de plagas y contracción de importaciones de EU explican aumento temporal de precios

Orozco Ruiz explicó que esos incrementos se explican por diferentes factores.

Entre ellos destaca que este año hubo una reducción de la superficie sembrada en Sinaloa, así como por la presencia de un hongo en el vegetal, lo cual afectó la distribución y disponibilidad de la oferta.

Adicionalmente ocurrieron heladas en Florida, lo cual redujo la exportación de Estados Unidos a México y esa situación incentivó el incremento de las exportaciones mexicanas a esa nación, lo que impactó en la disponibilidad del mercado nacional.

Según el monitoreo del comportamiento de precios que realiza la Profeco, tanto en centrales de abasto como en el programa Quién es Quién en los precios en mercados públicos y tiendas de autoservicio, lo que se ha detectado son variaciones de 11.0% a 28.5%.

El funcionario señaló que el jitomate es un producto que tiene mucha volatilidad en su precio durante todo el año.

Por otra parte, refirió que es uno de los productos agrícolas con mayor ponderación e impacto en el índice de precios al consumidor, debido a su alto consumo en los hogares mexicanos.

Si bien esta ponderación puede variar ligeramente según la actualización que hace Inegi, el jitomate forma parte de los productos con mayor participación dentro del rubro de alimentos, bebidas y tabaco.

El precio de ese producto en específico actualmente está presentando una alta volatilidad y por lo tanto está repercutiendo en el IPC.

En el reporte más reciente del Inegi, los tres productos que más incidieron en el IPC fueron el jitomate, el limón, el chile y la papa.

En ese sentido, Orozco Ruiz mencionó que, si se comparan los precios de la cuarta semana de febrero contra la cuarta semana de marzo, el único con un incremento mayor fue el jitomate con 33.70%. En el caso del chile fue 14%, el limón 17% y de la papa 12%.

El consumo per cápita anual de jitomate es de 14 kilos en México, lo cual lo ubica entre los de mayor consumo y por lo tanto tiene un ponderador alto en el IPC.