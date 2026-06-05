Air Canada suspende de manera indefinida sus vuelos a Cuba ante la creciente crisis en la isla

Air Canada anunció el viernes que suspende sus vuelos a Cuba de manera indefinida por la "incertidumbre política y económica" en la isla por la creciente presión de Estados Unidos.

Los viajeros canadienses son clave para el sector turístico en Cuba, pero esos ingresos han caído desde que Washington cortó el suministro de combustible a la isla y amenazó con invadirla.

La aerolínea nacional canadiense había anunciado en febrero una pausa de sus vuelos a Cuba hasta noviembre. Pero dijo que quiere ofrecer más certeza a sus clientes sobre la posibilidad de futuros viajes.

"Dada la continua incertidumbre política y económica con respecto a Cuba, Air Canada está suspendiendo indefinidamente su servicio a la isla", dijo la empresa con sede en Montreal en un comunicado.

La semana pasada, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que cerraba sus 62 propiedades en Cuba.

El embargo de combustible en vigor desde enero ha dejado a Cuba sin diésel para los generadores que refuerzan su deteriorado sistema eléctrico. En la isla se han presentado apagones de hasta 22 horas al día y escasez de agua potable.

Con el transporte prácticamente paralizado, Cuba también afronta escasez de alimentos y medicinas.