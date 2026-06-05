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El Economista
Geopolítica

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Kuwait afirma que está respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército en la red social X.

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No se ha especificado el origen de los ataques. Foto: reuters

AFP

Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron a primera hora de este sábado que estaban respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones, días después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional del país dejara un muerto y decenas de heridos.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército en la red social X, sin especificar su origen.

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