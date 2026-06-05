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Kuwait afirma que está respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones
"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército en la red social X.
Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron a primera hora de este sábado que estaban respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones, días después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional del país dejara un muerto y decenas de heridos.
"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército en la red social X, sin especificar su origen.