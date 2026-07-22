Copa Mundial de Futbol 2030: Cuánto cuesta viajar hoy a las ciudades sede

La próxima Copa Mundial de Futbol será aún más grande. En 2030, la FIFA confirmó que la competencia será distribuida en tres continentes y en seis países: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿La razón? Celebrar los 100 años en que se realiza este evento.

Para los aficionados supone un gasto considerable. Hoy, el viaje en avión a una sola ciudad sede puede costar entre 25,000 y 170,000 pesos. Te compartimos a cuánto asciende ir a cada una.

¿Cuáles son las ciudades sedes del Mundial 2030?

La FIFA oficializó que la competencia tendrá tres anfitriones principales: España, Portugal y Marruecos. Además, como la Copa Mundial 2030 coincidirá con el centenario del primer torneo, la Federación decidió realizar partidos conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Las sedes y estadios confirmadas son las siguientes:

España

Barcelona: Camp Nou y RCDE Stadium

Madrid: Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano

Bilbao: San Mamés

Sevilla: La Cartuja

San Sebastián: Anoeta

Zaragoza: La Romareda

Las Palmas: Estadio de Gran Canaria

Portugal

Lisboa: Estádio da Luz y Estádio José Alvalade

Oporto: Estádio do Dragão

Marruecos

Casablanca: Estadio Hassan II

Rabat: Estadio Moulay Abdellah

Marrakech: Estadio de Marrakech

Tánger: Estadio Ibn Battouta

Agadir: Estadio de Agadir

Fez: Estadio de Fez

Por su parte, las sedes conmemorativas serán:

Montevideo, Uruguay : Estadio Centenario

: Estadio Centenario Buenos Aires, Argentina : Estadio Monumental

: Estadio Monumental Asunción, Paraguay: Estadio Osvaldo Domínguez Dibb

¿Cuánto cuesta viajar hoy a las sedes confirmadas?

El Economista realizó un ejercicio de consulta de los precios de los vuelos en las principales aerolíneas mexicanas, así como en extranjeras con los destinos disponibles. En la mayoría de los casos, se tomó como punto de partida y retorno el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque en pocos casos, la disponibilidad estuvo sujeta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los costos reflejados contemplan vuelos redondos para una sola persona, con las siguientes fechas:

Salida : 22 de julio de 2026

Regreso: 29 de julio de 2026

Solamente los viajes de Montevideo y Buenos Aires, operados por Viva, tienen las fechas del 23 y 30 de julio, debido a que no había disponibilidad. Por otra parte, no fue posible localizar datos para viajes a Zaragoza (España) y Fez (Marruecos).

España

Aerolínea Costo Descripción Barcelona Aeroméxico $54,104 Primer vuelo sin escalas, segundo vuelo con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal Viva, operado por Iberia $68,728 Vuelos con escala en Madrid, Turista Flexible, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Madrid Aeroméxico $46,931 Primer vuelo con escala en Guadalajara , segundo vuelo directo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal Viva, operado por Iberia $31,221 Sin escalas, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Bilbao Aeroméxico $44,033 Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal Viva, operado por Iberia $33,152 Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Sevilla Aeroméxico y Air Europa $86,341 Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal San Sebastián Aeroméxico e iberia $174,500 Vuelos con escala en Madrid, Cabina Premier One, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 2 equipaje documentado máx. 32 kg, asiento premier Viva e Iberia $59,355 Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Las Palmas Aeroméxico y Air Europa $84,276 Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal

Portugal

Aerolínea Costo Descripción Lisboa Aeroméxico y Air Europa $51,916 Vuelos con 1 y 2 escalas, en Madrid y en Guadalajara de regreso, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg Viva e Iberia $40,408 Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Oporto Aeroméxico y Air Europa $51,334 Vuelos con 1 y 2 escalas, en Madrid y en Guadalajara de regreso, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg Viva e Iberia $50,424 Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

Marruecos

Aerolínea Costo Descripción Casablanca Iberia y Air Nostrum $56,108 Vuelos con escala en Madrid, Turista Confort, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Rabat Aeroméxico y Air France $87,749 Vuelos con escala en París, Económico Standart, 1 objeto personal, 1 equipaje personal, 2 equipajes documentados 23 kg cada una Marrokech Iberia Express $70,556 Vuelos con escala en Madrid, Turista Confort, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Tánger Iberia y Air Nostrum $71,358 Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida Agadir Iberia, Iberia Express, Binter $83,755 Vuelos con dos escalas (Madrid y Gran Canaria), Turista Óptima, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

Sedes conmemorativas en Sudamérica

Aerolínea Costo Descripción Montevideo, Uruguay Aeroméxico y LATAM Airlines $66,772 Vuelos con escala en São Paulo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg Viva y Avianca $29,779 Vuelos con escala en Bogotá, Turista Smart, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg Buenos Aires, Argentina Aeroméxico $45,734 Sin escalas, Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg Viva y Avianca $33,030 Vuelos con escala en Bogotá, Turista Smart, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg Asunción, Paraguay Aeroméxico y GOL $25,262 Vuelos con escala en São Paulo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Se necesita ahorrar 250 dólares mensuales para ir al Mundial 2030

De acuerdo con datos de netWorth, firma de asesoría financiera, una persona que quiera vivir la siguiente Copa Mundial tendría que ahorrar más de 250 dólares al mes para financiar la experiencia.

"Un Mundial no se ve en el último momento, se construye con tiempo. La diferencia entre quien va al estadio y quien lo ve por televisión muchas veces no es el dinero, sino la planeación. Metas así, que parecen lejanas, son exactamente el tipo de objetivos para los que un asesor en finanzas personales puede marcar la diferencia", declaró Ricardo Chavero, CEO y Fundador de netWorth.

Según la firma, el gasto total de un aficionado que acudió a tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 superó los 7,850 dólares, considerando hospedaje, alimentación y traslados.

Para 2030, se espera que la cifra supere los 9,000 dólares.