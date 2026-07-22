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Lectura 3:00 min

Copa Mundial de Futbol 2030: Cuánto cuesta viajar hoy a las ciudades sede

La FIFA confirmó que la próxima Copa Mundial de Futbol 2030 tendrá tres países anfitriones principales, y otros tres para juegos locales para celebrar los 100 años de la competencia.

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Marruecos, Portugal y España son las principales sedes, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido conmemorativo cada uno.FIFA

Carolina Aguilar Carrasco

La próxima Copa Mundial de Futbol será aún más grande. En 2030, la FIFA confirmó que la competencia será distribuida en tres continentes y en seis países: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿La razón? Celebrar los 100 años en que se realiza este evento.

Para los aficionados supone un gasto considerable. Hoy, el viaje en avión a una sola ciudad sede puede costar entre 25,000 y 170,000 pesos. Te compartimos a cuánto asciende ir a cada una.

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¿Cuáles son las ciudades sedes del Mundial 2030? 

La FIFA oficializó que la competencia tendrá tres anfitriones principales: España, Portugal y Marruecos. Además, como la Copa Mundial 2030 coincidirá con el centenario del primer torneo, la Federación decidió realizar partidos conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Las sedes y estadios confirmadas son las siguientes:

España

  • Barcelona: Camp Nou y RCDE Stadium 
  • Madrid: Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano 
  • Bilbao: San Mamés
  • Sevilla: La Cartuja 
  • San Sebastián: Anoeta 
  • Zaragoza: La Romareda 
  • Las Palmas: Estadio de Gran Canaria 

Portugal 

  • Lisboa: Estádio da Luz y Estádio José Alvalade 
  • Oporto: Estádio do Dragão 

Marruecos 

  • Casablanca: Estadio Hassan II 
  • Rabat: Estadio Moulay Abdellah 
  • Marrakech: Estadio de Marrakech
  • Tánger: Estadio Ibn Battouta 
  • Agadir: Estadio de Agadir 
  • Fez: Estadio de Fez 

Por su parte, las sedes conmemorativas serán: 

  • Montevideo, Uruguay: Estadio Centenario 
  • Buenos Aires, Argentina: Estadio Monumental 
  • Asunción, Paraguay: Estadio Osvaldo Domínguez Dibb 

¿Cuánto cuesta viajar hoy a las sedes confirmadas? 

El Economista realizó un ejercicio de consulta de los precios de los vuelos en las principales aerolíneas mexicanas, así como en extranjeras con los destinos disponibles. En la mayoría de los casos, se tomó como punto de partida y retorno el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aunque en pocos casos, la disponibilidad estuvo sujeta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los costos reflejados contemplan vuelos redondos para una sola persona, con las siguientes fechas:

  • Salida: 22 de julio de 2026
  • Regreso: 29 de julio de 2026

Solamente los viajes de Montevideo y Buenos Aires, operados por Viva, tienen las fechas del 23 y 30 de julio, debido a que no había disponibilidad. Por otra parte, no fue posible localizar datos para viajes a Zaragoza (España) y Fez (Marruecos).

España

Aerolínea

Costo

Descripción

Barcelona

Aeroméxico

$54,104

Primer vuelo sin escalas, segundo vuelo con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal

Viva, operado por Iberia

$68,728

Vuelos con escala en Madrid, Turista Flexible, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

     Madrid

Aeroméxico

$46,931

Primer vuelo con escala en Guadalajara , segundo vuelo directo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal

Viva, operado por Iberia

$31,221

Sin escalas, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

     Bilbao

Aeroméxico

$44,033

Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal

Viva, operado por Iberia

$33,152

Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

    Sevilla

Aeroméxico y Air Europa

$86,341

Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg, 1 artículo personal

  San Sebastián

Aeroméxico e iberia

$174,500

Vuelos con escala en Madrid, Cabina Premier One, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 2 equipaje documentado máx. 32 kg, asiento premier

Viva e Iberia

$59,355

Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

   Las Palmas

Aeroméxico y Air Europa

$84,276

Vuelos con escala en Madrid, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg,  1 artículo personal

Portugal

Aerolínea

Costo

Descripción

      Lisboa

Aeroméxico y Air Europa

$51,916

Vuelos con 1 y 2 escalas, en Madrid y en Guadalajara de regreso, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Viva e Iberia

$40,408

Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

      Oporto

Aeroméxico y Air Europa

$51,334

Vuelos con 1 y 2 escalas, en Madrid y en Guadalajara de regreso, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Viva e Iberia

$50,424

Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

Marruecos

Aerolínea

Costo

Descripción

        Casablanca

Iberia y Air Nostrum

$56,108

Vuelos con escala en Madrid, Turista Confort, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

         Rabat

Aeroméxico y Air France

$87,749

Vuelos con escala en París, Económico Standart, 1 objeto personal, 1 equipaje personal, 2 equipajes documentados 23 kg cada una

       Marrokech

Iberia Express

$70,556

Vuelos con escala en Madrid, Turista Confort, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

         Tánger

Iberia y Air Nostrum

$71,358

Vuelos con escala en Madrid, Turista Óptima, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

      Agadir

Iberia, Iberia Express, Binter

$83,755

Vuelos con dos escalas (Madrid y Gran Canaria), Turista Óptima, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 10 kg, 1 equipaje documentado 23 kg, comida

Sedes conmemorativas en Sudamérica

Aerolínea

Costo

Descripción

Montevideo, Uruguay

Aeroméxico y LATAM Airlines

$66,772

Vuelos con escala en São Paulo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Viva y Avianca

$29,779

Vuelos con escala en Bogotá, Turista Smart, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Buenos Aires, Argentina

Aeroméxico

$45,734

Sin escalas, Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Viva y Avianca

$33,030

Vuelos con escala en Bogotá, Turista Smart, 1 equipaje personal, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Asunción, Paraguay

Aeroméxico y GOL

$25,262

Vuelos con escala en São Paulo, Cabina Main, Clásica, 1 equipaje de mano 15 kg, 1 equipaje documentado 25 kg

Se necesita ahorrar 250 dólares mensuales para ir al Mundial 2030 

De acuerdo con datos de netWorth, firma de asesoría financiera, una persona que quiera vivir la siguiente Copa Mundial tendría que ahorrar más de 250 dólares al mes para financiar la experiencia.

"Un Mundial no se ve en el último momento, se construye con tiempo. La diferencia entre quien va al estadio y quien lo ve por televisión muchas veces no es el dinero, sino la planeación. Metas así, que parecen lejanas, son exactamente el tipo de objetivos para los que un asesor en finanzas personales puede marcar la diferencia", declaró Ricardo Chavero, CEO y Fundador de netWorth

Según la firma, el gasto total de un aficionado que acudió a tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 superó los 7,850 dólares, considerando hospedaje, alimentación y traslados.

Para 2030, se espera que la cifra supere los 9,000 dólares.

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Carolina Aguilar Carrasco

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y reportera de Finanzas Personales en El Economista. Escribe sobre ahorro, inversión, crédito, seguros y educación financiera para explicar cómo las decisiones sobre el dinero impactan en la vida cotidiana.

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