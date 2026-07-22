Cámara de Estados Unidos aprueba plan de 95,000  millones de dólares, en parte para la guerra en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un marco presupuestario de 95,000 millones de dólares, previsto en gran parte para el Pentágono con el fin de financiar la guerra contra Irán.

El texto fue aprobado con 216 votos a favor y 214 en contra. Ahora pasará al Senado, donde su futuro es incierto.

El plan prevé 73,000 millones de dólares para las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia, en particular para financiar las operaciones relacionadas con la guerra contra Irán.

Otros 12,000 millones de dólares están destinados para ayuda a los agricultores afectados por la guerra del presidente Donald Trump.

Y 10,000 millones de dólares adicionales se destinarían a programas relacionados con las elecciones, en el marco de una reactivación parcial de la SAVE America Act, que exigiría una prueba de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral y un documento de identidad con fotografía para votar.

El proyecto de los republicanos representa su última gran ofensiva legislativa antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, cuyos resultados decidirán si mantienen su mayoría en el Congreso y determinarán el rumbo del segundo mandato de Donald Trump.

La resolución, que por ahora no es más que un marco presupuestario, permitiría a los republicanos, si es aprobada ahora por el Senado, elaborar más adelante en verano un proyecto de ley detallado.

El objetivo sería entonces intentar que sea aprobado en el Senado por mayoría simple gracias a un procedimiento presupuestario acelerado, eludiendo así el umbral habitual de 60 votos necesarios y la oposición de los demócratas.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el texto adoptado "pone a los republicanos en el Congreso en camino de aplicar dos objetivos fundamentalmente simples y cruciales: asegurar las elecciones estadounidenses y reforzar nuestra nación".

La legisladora demócrata Rosa DeLauro denunció por su parte un texto que permite a Trump financiar la continuación de su guerra contra Irán.

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