El Mundial más caro de la historia: Boletos de lujo alejan a los mexicanos de las canchas

El Mundial de Futbol 2026 promete ser una fiesta histórica, pero los exorbitantes precios de las entradas han transformado el evento en un privilegio inalcanzable. Con boletos para el Mundial que van desde los 5,000 pesos en taquilla oficial hasta ofertas millonarias en la reventa, la gran mayoría de la afición local se quedará fuera de los estadios. Según datos recientes, las altas tarifas y los gastos de traslado obligarán al 60% de los mexicanos a seguir los partidos desde casa, confirmando que la Copa del Mundo se ha convertido en un artículo de lujo que ensancha la brecha social en el país.

Según una encuesta de Kueski, sólo 1% asistirá al estadio para ver un encuentro, mientras que 60% dice que verá los partidos en casa o en la de algún familiar o amigo y 22% asegura que no le interesa.

Solo 1% planea ver los partidos en el estadio. La experiencia del torneo en México será, ante todo, una experiencia doméstica y de proximidad", señaló la firma.

La venta de boletos para la inauguración y las siguientes fases del Mundial rondaron entre 5,000 y 70,000 pesos, dependiendo el momento de la compra. Por ejemplo, Federico compró en 5,000 pesos su entrada para el partido de México contra República Checa, cuando aún se desconocía quién era el rival de la Selección Nacional. “Una vez que se supo quién sería el adversario, los boletos subieron rápidamente y rondaban en 10,000 pesos, pero vi costos de hasta 50,000 pesos en reventa, a lo que se suma lo caro que serán los alimentos".

En los últimos días, en redes sociales, se comercializaban bajo el esquema de reventa entradas en 100,000, 200,000 o 300,000 pesos, incluso, en algunos casos, se acercaban al millón de pesos.

“La FIFA prometió ‘el Mundial más incluyente de la historia’ y terminó convirtiendo un boleto en artículo de lujo”, expuso José Ramón Fernández, uno de los periodistas deportivos más experimentados en el México.

Los precios llegaron a tal nivel que Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más opulentos a nivel mundial, dijo (en su última conferencia anual) que era “un exceso”. “Son unos cuantos juegos y están carísimos todos los costos de los lugares y todo eso”.

Ricardo Arenas, chief content officer de Yotepresto, plataforma de financiamiento colectivo, dijo que, desde su percepción personal, la asistencia a los estados refleja la situación financiera del país.

“Del total de personas que van a a estar en el Estadio Azteca, qué porcentaje es mexicano y a qué extracto social corresponde. Ese es un reflejo de la situación actual en México, desgraciadamente. Vamos a ver a 1% (de la población), que, seguramente, gana más de 45,000 pesos al mes” o son invitados de alguna marca”, señaló.

Desde una mirada crítica, dijo, “el Mundial va a venir a ratificar esa enorme brecha que existe entre los mexicanos que ganan un salario con el que aspiras a una vida digna y a cosas importantes y cuales no”, lo cual llama la atención considerando que vivimos en un país donde el futbol es el deporte más visto y practicado.

Mundial también refleja consumo más responsable

Para Lisset May, vicepresidenta senior de Ventas en Kueski, lo que también refleja que sólo uno de cada 100 mexicanos acuda a los estadios es que los consumidores están siendo mucho más selectivos en la forma en que destinan sus recursos.

“Asistir presencialmente a un evento de esta magnitud implica gastos importantes en boletos, transporte, hospedaje y alimentación, por lo que para la mayoría de los hogares, la experiencia se trasladará a espacios más accesibles, como el hogar o reuniones con familiares y amigos”, expuso.

Más que una falta de interés por el evento, se observan consumidores que están priorizando cuidadosamente en qué y cómo gastan. En ese sentido, añadió, se ve a un consumidor que busca disfrutar experiencias relevantes sin perder de vista el control de sus finanzas, una tendencia que se ha vuelto cada vez más importante en un contexto donde las decisiones de gasto son más planeadas y conscientes.

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