Netflix transmitirá la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 

La plataforma de streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo la décima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, la cual se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Netflix indicó que el próximo verano transmitirá la justa deportiva femenina en inglés y español para Estados Unidos, y en inglés y francés para Canadá.

"El próximo verano, el juego del mundo pertenece a las mujeres", aseguró la plataforma.

Este acuerdo se dio a conocer originalmente en 2024, cuando la FIFA y Netflix firmaron una alianza mediante la cual la plataforma obtuvo los derechos audiovisuales exclusivos en Estados Unidos (incluido Puerto Rico) para las ediciones de 2027 y 2031.

Este compromiso representó la primera competición deportiva cuyos derechos audiovisuales fueron adquiridos en su totalidad por Netflix.

En un comunicado se indicó que esta colaboración rendirá "un homenaje sin precedentes al futbol femenino", además de disfrutar de todos los partidos en directo, los aficionados podrán acceder a contenidos fascinantes.

En el mismo documento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó esta alianza como un "momento histórico para los derechos audiovisuales deportivos". Además agregó que con la retransmisión del torneo, "Netflix desempeñará una labor fundamental para acercar el fútbol femenino a millones de personas en la antesala de la fase final de ambas competiciones, lo que nos permitirá incrementar el atractivo de los torneos".

Por su parte, Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, que ha sido "testigo del increíble aumento de la afición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA".

Con esta alianza exclusiva, se espera que los torneos de 2027 y 2031 alcancen audiencias récord y marquen nuevos hitos en materia de participación en Estados Unidos.

Además de la retransmisión en vivo, Netflix producirá docuseries exclusivas en la antesala de ambas competiciones para poner de relieve a las mejores jugadoras del mundo, su trayectoria y el crecimiento global del deporte.

¿Cuáles serán las sedes de la Copa Mundial Femenina Brasil 2027?

El torneo enfrentará a las 32 mejores selecciones del mundo en los siguientes escenarios:

Belo Horizonte: Estadio Mineirão

Brasília: Estadio Nacional

Fortaleza: Arena Castelão

Porto Alegre: Estadio Beira-Rio

Recife: Arena de Pernambuco

Río de Janeiro: Estadio Maracanã

Salvador: Arena Fonte Nova

São Paulo: Arena Itaquera

¿Qué selecciones ya están clasificadas?

Anfitriona: Brasil (clasificada automáticamente para el primer Mundial Femenino en suelo sudamericano).

AFC (Asia): Australia, RP China, Japón, RPD de Corea, República de Corea y Filipinas.

CONMEBOL (Sudamérica): Colombia y Argentina.

OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.

UEFA (Europa): Alemania, Dinamarca, España y Francia.

Cabe destacar que la Selección Mexicana Femenil aún no ha asegurado su boleto. Deberá enfrentarse a Haití el sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en Estados Unidos, con la intención de mantenerse en la pelea por uno de los cuatro pases mundialistas de su confederación.