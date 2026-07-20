Copa del Mundo 2030: Cuándo empieza, dónde será y cuáles serán las sedes del próximo Mundial

La cuenta regresiva ya comenzó: a 1,421 días del arranque del Mundial 2030, el cual se espera que sea el más innovador en la historia del torneo al disputarse en seis países distribuidos en tres continentes, además de conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay en 1930.

La FIFA oficializó la organización del torneo tras ratificarla candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, que previamente había sido aprobada por el Consejo del organismo en octubre de 2023.

Mundial 2030: el primero que se jugará en seis países y tres continentes

España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones de la Copa del Mundo 2030, convirtiéndose en la primera edición que tendrá sedes principales en Europa y África. Como parte de la celebración por los 100 años del primer Mundial, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno durante el arranque del torneo.

El encuentro inaugural de Uruguay se disputará en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, donde comenzó la historia de la Copa del Mundo en 1930. Con este formato, la FIFA busca rendir homenaje al centenario del torneo sin modificar la sede principal asignada a la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos.

¿Cuándo empieza el Mundial 2030?

La FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030. El calendario contempla:

8 y 9 de junio: partidos conmemorativos del centenario en Uruguay, Argentina y Paraguay.

13 y 14 de junio: ceremonia oficial de apertura y partido inaugural en España, Portugal o Marruecos.

15 y 16 de junio: inicio del resto de la fase de grupos.

21 de julio: gran final del torneo.

Para facilitar la logística, las selecciones que disputen sus primeros encuentros en Sudamérica tendrán entre 11 y 12 días antes de su segundo partido.

¿Qué países ya están clasificados?

Al ser anfitriones, los seis países organizadores ya tienen asegurado su boleto al Mundial 2030: España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Con ello, quedarán disponibles 42 plazas para el resto de las selecciones nacionales a través de los procesos clasificatorios de cada confederación.

Sedes y estadios del Mundial 2030

España

Barcelona: Camp Nou y RCDE Stadium

Madrid: Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano

Bilbao: San Mamés

Sevilla: La Cartuja

San Sebastián: Anoeta

Zaragoza: La Romareda

Las Palmas: Estadio de Gran Canaria

Portugal

Lisboa: Estádio da Luz

Lisboa: Estádio José Alvalade

Oporto: Estádio do Dragão

Marruecos

Casablanca: Estadio Hassan II

Rabat: Estadio Moulay Abdellah

Marrakech: Estadio de Marrakech

Tánger: Estadio Ibn Battouta

Agadir: Estadio de Agadir

Fez: Estadio de Fez

Sedes conmemorativas en Sudamérica

Montevideo, Uruguay: Estadio Centenario

Buenos Aires, Argentina: Estadio Monumental

Asunción, Paraguay: Estadio Osvaldo Domínguez Dibb

¿Por qué será un Mundial histórico?

El Mundial de 2030 marcará un antes y un después en la historia del futbol. Será la primera edición de la Copa del Mundo que se dispute en seis países y tres continentes, un modelo sin precedentes que unirá a Europa, África y Sudamérica en un mismo torneo.

La competición comenzará con tres partidos conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar el centenario del primer Mundial, celebrado en Montevideo en 1930. Posteriormente, la actividad se trasladará a España, Portugal y Marruecos, donde se disputará el resto del campeonato, incluida la ceremonia oficial de inauguración y la gran final.

Además de su inédita distribución geográfica, el torneo reunirá a 48 selecciones bajo un formato que busca combinar la celebración histórica del centenario con una organización multinacional nunca antes vista en la Copa del Mundo. Incluso, la FIFA mantiene abierta la posibilidad de analizar una propuesta para ampliar de manera excepcional el número de participantes a 64 equipos, aunque por ahora el formato oficial continúa siendo de 48 selecciones.