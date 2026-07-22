Walmart reporta caída del 0.7% en su beneficio neto durante el segundo trimestre

Walmex, la filial ⁠de Walmart en México y Centroamérica, reportó el miércoles una caída del 0.7% de ⁠su ganancia neta del ⁠segundo trimestre y revisó sus previsiones para todo el año, debido a un menor consumo.

El beneficio neto del mayor minorista de México ascendió a 11,150 millones de pesos (637.19 millones de dólares) en el periodo de abril a junio, más que los 10,990 millones de pesos previstos por los analistas encuestados por LSEG. El descenso de las ganancias se debió a un consumo inferior al esperado durante el Mundial, a la escasa afluencia de clientes en sus tiendas de descuento mexicanas y al aumento de los gastos derivados de las inversiones en nuevas tiendas y en el comercio electrónico.

Los ⁠ingresos del trimestre aumentaron ⁠un 1.9%, respecto ⁠del mismo trimestre de 2025, a 250,950 millones de ⁠pesos (14,300 millones de dólares), lo que no alcanzó la estimación de LSEG de 251,000 millones de pesos. La empresa también indicó que espera que el crecimiento de sus ventas para todo el año se sitúe entre el 3.5% y ⁠el 4.5% en moneda constante.