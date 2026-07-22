Detectan la llegada de miles de peces muertos a playas de  Puerto Morelos

Cancún, QRoo.- Miles de peces muertos están llegando a las aguas y playas de Puerto Morelos, generando preocupación entre pescadores, prestadores de servicios turísticos y residentes de esta zona del Caribe mexicano.

El fenómeno fue detectado por personal de empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de barreras antisargazo, quienes reportaron cientos de ejemplares flotando o varados en la orilla

De acuerdo con especialistas, este evento está directamente vinculado a la acumulación masiva y posterior descomposición del sargazo pelágico, que altera de manera significativa los parámetros fisicoquímicos del agua y provoca mortalidad en diversas especies marinas.

La maestra Rosa Elisa Rodríguez Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, con 29 años de experiencia en la región, explicó que el proceso de descomposición del sargazo consume grandes cantidades de oxígeno disuelto, generando condiciones de hipoxia o anoxia que resultan letales para la fauna marina.

“Este fenómeno cambia los parámetros de calidad del agua y, como consecuencia, afecta a la fauna y flora marina”, señaló la especialista.

Estos eventos se han registrado desde 2018 y se presentan principalmente durante periodos de calma marina, cuando el sargazo en descomposición forma una “marea marrón” que agota el oxígeno por la acción de bacterias.

La investigadora recordó que en 2019 se documentó la mortalidad de organismos pertenecientes a 78 especies en diferentes puntos de Quintana Roo, no solo en zonas con presencia visible de sargazo, sino también en bahías y puntas con baja hidrodinámica.

Especies de desplazamiento lento, como pepinos de mar, crustáceos y poliquetos, resultan particularmente vulnerables ante estas condiciones.

Expertos advirtieron que el sargazo actúa como un vector de contaminantes tóxicos acumulados durante su trayecto oceánico. Al descomponerse, puede liberar sustancias nocivas que impactan no solo el ecosistema marino, sino también la salud humana en caso de contacto prolongado o inhalación de compuestos volátiles. Este tipo de incidentes subraya los retos ambientales que enfrenta el Caribe mexicano ante el arribo masivo y constante de sargazo.

Las autoridades y centros de investigación mantienen un monitoreo activo del fenómeno, con el objetivo de desarrollar estrategias más efectivas de manejo, prevención y mitigación de sus impactos en la biodiversidad y las actividades productivas de la región.