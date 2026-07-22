Michoacán concentra 28.2% de exportaciones agrícolas

Michoacán aportó 28.2% de las exportaciones agrícolas nacionales durante el primer trimestre del 2026, con ventas al exterior por 1,246.91 millones de dólares, informó el gobierno estatal.

De acuerdo con cifras preliminares de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que en el mismo periodo las exportaciones totales de la entidad alcanzaron 1,719.96 millones de dólares.

Del total exportado por Michoacán, 72.5% correspondió a productos agrícolas y 27.5% a actividades secundarias. Entre los principales productos enviados al exterior destacan el aguacate, las berries, los alimentos procesados, el jitomate y el limón, que mantienen al estado como uno de los principales referentes agroalimentarios del país.

Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Canadá, Japón y diversos mercados de Europa y Asia, lo que, según información estatal, amplía la presencia internacional de los productos michoacanos y contribuye a generar oportunidades para las cadenas productivas locales.