Ofertas del Mundial 2026 en México: supermercados y tiendas con promociones de hasta 70%

La Copa Mundial de Futbol 2026 terminó y, junto con el silbatazo final, arrancó la temporada de ofertas de los artículos relacionados con este evento deportivo que se llevó a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Si te quedaste con las ganas de comprar algún producto de la fiesta del futbol, por los altos precios que llegaron a registrar, es el momento de ponerte en modo cazaofertas, porque las rebajas ya están aquí y, seguramente, se acabarán rápido.

Supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia, así otro otras cadenas comerciales, ofrecen hasta 70% de descuento en jersey, playeras, gorras, mochilas, maletas, termos, balones y otros productos que conmemoran la justa deportiva.

La mala noticia es que los jersey de la Selección Nacional de México y de naciones como España, campeona del Mundial 2026, no registran rebajas, al menos no hasta el momento.

Por venta de liquidación, Walmart, la mayor minorista del país, y su tienda hermana Bodega Aurrera tienen rebajas de 30%, 50% y hasta 70% en diversos artículos mundialistas oficiales, como chamarras, sudaderas, playeras, gorras, termos, tazas, vasos, juegos de mesa, balones, kit para parrilladas y otros artículos.

Sam’s Club también ofrece algunos ofertas. Por ejemplo, los peluches de las mascotas del Mundial bajaron de 789 a 399 pesos y el precio del set de termo con llavero y portavasos disminuyó de 700 a 98 pesos.

Soriana es otra de las tiendas que tiene todo de remate, con ofertas de hasta 70 por ciento. Entre los productos mundialistas que se encuentran con rebajas están cojines, gorras, vasos, artículos de papelería, productos para fiesta, juegos de mesa, así como morrales y mochilas.

Chedraui y La Comer también se sumaron a la fiebre de las promociones, con rebajas de hasta 70% en maletas, vasos, termos, tazas, playeras, sudaderas, peluches y balones, entre otros.

Oxxo también ofrece descuentos de hasta 70% en artículos como termos, pines, bufandas, llaveros, portavasos, álbum Panini FIFA y otros artículos relacionados.

Tiendas como Miniso se sumaron a la ola de ofertas, con descuentos de entre 50% y 60% en artículos como paraguas, tazas, balones, pines y bolsas de tela.

Tiendas departamentales como Liverpool y Palacio de Hierro también tienen rebajas, pero más selectivas.

Por ejemplo, en Liverpool, el jersey de la selección de Alemania bajó de 1,699 a 1,189 pesos; el de Italia, de 1,999 a 1,199; el de Países Bajos, de 2,099 a 1,469 y el de Jamaica, de 2,999 a 1,799.

En Palacio de Hierro, el jersey de Alemania bajó de 1,990 a 1,399 pesos y el de Italia, de 1,990 a 1,199 pesos.

Usuarios en redes también aseguran que en tiendas de los Fan Fest se dieron descuentos de hasta 50%; lo único malo, dicen, que las filas son kilométricas, como en el caso de la CDMX.

"Tenía la esperanza de encontrar el jersey de México en 100 pesos (jajajaja), no, al menos en 1,000 pesos, pero nada, en Adidas está en 2,000 pesos (...) Esperaré a ver bajan en unos días, porque están al mismo precio", comenta Alejandro, quien señala que sólo adquirió un termo que estaba en 900 pesos y lo encontró en 320.

Comercio informal también remata todo

Comerciantes de la Ciudad de México también están rematando prácticamente todo lo relacionado con el Mundial 2026.

Edgar vende en el Centro de la CDMX y entre las ofertas que tiene están descuentos de hasta 60% y 2x1. “Tengo algo de inventario y debo sacarlo. Me quedaré con lo que se puede vender para el 15 de septiembre y lo demás que se vaya”.

Nancy también es comerciante y, en esta temporada, vendió gorras, calcetas y playeras de México. “Está todo al precio, porque para que entre lo nuevo debe salir lo viejo”. Asegura que tuvo una venta buena, pero no como esperaba. “Ya me recuperaré en la otra”.

Lucy vende en un mercado al sur de la capital. Esta vez decidió comprar calcetas y playeras alusivas a la Copa de Futbol. Estima que vendió 60% de lo que compró, la ventaja es que son cosas que se pueden vender en los siguientes días, "pero sí les baje un poco el precio, para que salgan de poco a poco".