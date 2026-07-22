Destinos de naturaleza dominan las preferencias turísticas en Querétaro durante La Gran Escapada

Querétaro, Qro. La Gran Escapada, estrategia de promoción para fomentar el turismo interno, generó una derrama económica de 896 millones de pesos en el estado de Querétaro, se quedó 10.4% por debajo de la expectativa de 1,000 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Querétaro y la delegación de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope).

La iniciativa —impulsada por la Secretaría de Turismo (Sectur) de México, en coordinación con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur)— es una plataforma para vincular la oferta turística con la demanda; del 18 al 21 de junio, los establecimientos participantes ofrecieron descuentos, promociones y experiencias turísticas.

El turismo de naturaleza y de aventura dominó las preferencias de los turistas durante la campaña, también conocida como el Buen Fin del Turismo; en segundo lugar se posicionó el turismo gastronómico y, en tercero, el cultural.

A nivel estatal se sumaron 126 establecimientos que ofrecieron descuentos de 15 a 60 por ciento. Los municipios con mayor participación son Querétaro, en la Zona Metropolitana, así como Jalpan de Serra y Pinal de Amoles que se localizan en la Sierra Gorda.

Mientras 51% de las ventas se realizaron en tiendas físicas, 3% se materializaron en línea y 46% por medio de ambos canales, informó el presidente estatal de la Canacope, Eduardo Chávez Hidalgo.

Aunque la entidad se quedó por debajo de la expectativa, destacó, el resultado muestra un buen avance para el consumo local.

“El estado generó una derrama de 896 millones de pesos en la campaña nacional de turismo interno más importante de México. Nosotros teníamos una expectativa de alcanzar 1,000 millones de pesos, pero creo que el haber alcanzado 896 millones de pesos (…) ha sido un buen avance”, declaró.

Los resultados de la segunda edición de La Gran Escapada, añadió, reafirman la solidez de Querétaro como destino.

“Ha dejado de ser un evento para convertirse en una plataforma nacional de movilización turística que democratiza las oportunidades y fortalezas de la economía local en cada uno de nuestros destinos”, expresó.

Los giros con más actividad son los servicios de alojamiento, las agencias de viaje y las agencias integradoras de servicios.

En la edición reciente el estado mostró su oferta turística, desde el Centro Histórico hasta la Sierra Gorda, indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

A nivel nacional la derrama económica superó los 44,000 millones de pesos, aumentó de 10% respecto al 2025; participaron 6,577 establecimientos de las 32 entidades federativas y ofertaron 114,000 experiencias turísticas, de acuerdo con la Sectur.

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