Piratería mermó la venta de productos del Mundial 2026 en negocios el Centro Histórico de Puebla

Puebla, Pue. La piratería de productos alusivos al Mundial 2026 de la FIFA solo generó que comercios del Centro Histórico de Puebla tuvieron incrementos del 20% por ventas de mercancía oficial durante las semanas que duró ese torneo de fútbol.

Así lo dio a conocer a El Economista, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, quien lamentó la falta de operativos para decomisar esos productos apócrifos que se vendían por los vendedores ambulantes en calles de la zona y no impedir que hicieran su actividad.

Mencionó que tiendas de ropa deportiva y accesorios, negocios de calzado y de ropa en general, resultaron perjudicados por esa competencia desleal que se toleró por autoridades municipales, de comercio exterior del estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En este contexto, dijo que los negocios que tenían productos oficiales (jersey, gorras, calzado y otros productos) solo veían cómo los vendedores ambulantes frente a los locales, hacían su “agosto” con la piratería.

Entrevistado por El Economista, dijo que al menos 300 negocios de la zona esperaban buenas ventas con los productos de la FIFA, ya que ofrecieron variedad para el alcance de los bolsillos de las familias que deseaban tener algo para apoyar a la selección mexicana u otro país.

“Si una playera original de la selección mexicana costaba alrededor de 2,000 pesos en una tienda deportiva, los vendedores ambulantes que estaban en el centro de la ciudad, vendían la pirata en 200 pesos, por lo que sí lograron su propósito en perjuicio de los negocios establecidos”, contó.

Comercio informal tuvo mejores ventas

Ayala Vázquez estimó que el comercio informal habrá tenido un incremento del 200% sus ventas con mercancía apócrifa, sin que autoridad alguna impidiera esa actividad en pleno centro de la ciudad.

En tanto, consideró que los locatarios de la zona solo tuvieron ventas bajas, del 20%, cuando aspiraban a un incremento por el Mundial 2026.

Dijo que también restaurantes del centro tuvieron altas expectativas sobre el mundial y los partidos que se realizaron a lo largo de 45 días, pero la afluencia que hubo a cada negocio contrastaba con el consumo.

Comentó que en general faltó apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para que la piratería no se ofreciera en las calles del centro, ya que hubo perjuicios económicos a los negocios establecidos.

El dirigente empresarial espera que el segundo semestre pueda ser mejor en ventas, ya que hubo una caída del 30% en la actividad durante la primera mitad del año.