Vivimos más de lo que nuestros sistemas de pensiones fueron diseñados para sostener: WPA

La esperanza de vida al nacer será de 77 años hacia mediados de siglo, mientras que en 2019 era de 73 años, lo que significa que estamos viviendo más de lo que nuestros sistemas de pensiones fueron diseñados para sostener, aseguró Karol Fernández, presidenta de la World Pensions Association (WPA).

“Las cifras son elocuentes: según Naciones Unidas, en 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, frente a una de cada once en 2019”, sostuvo durante la inauguración del Seminario Internacional FIAP-WPA 2026.

En el marco del evento organizado por la Federación Internacional de Administradores de Pensiones (FIAP) y la WPA en San José, Costa Rica, dijo que esta situación plantea preguntas relevantes que trascienden fronteras.

“Ningún sistema previsional, por sólido que sea, tiene todas las respuestas por sí solo y es precisamente en espacios como este donde esas respuestas comienzan a tomar forma”, aseguró.

Asimismo, recordó que los sistemas de pensiones no se evalúan solo por la rentabilidad de los fondos o el crecimiento de los activos administrados, “sino por su capacidad para entregar mejores pensiones y con ello ofrecer mayor seguridad a las personas”.

“Esa es la verdadera métrica con la que se evalúa nuestro trabajo y es la responsabilidad que compartimos (…) El futuro de las pensiones lo estamos construyendo entre todos”, resaltó.

IA, un terremoto para pensiones

Por su parte, el presidente de la FIAP, Guillermo Zamarripa, declaró en su intervención que la Inteligencia Artificial (IA) afectará el futuro del trabajo, la continuidad laboral y, por lo tanto, “es un terremoto para el arreglo institucional de pensiones”.

Dijo que en esa tarea los sistemas pensionarios aún quedan a deber a la población, ya que la conversación sigue estando alrededor de otras temáticas como adopción, inversiones y atención al cliente.

Asimismo, subrayó que las macrotendencias demográficas abren debates sobre la sostenibilidad fiscal de las pensiones, así como los conflictos entre generaciones. “El reto es encontrar el justo medio”, agregó.

Finalmente, consideró que en un entorno cambiante como en el que nos encontramos, la mejor opción parecen ser “los esquemas mixtos adaptativos”.

“En países con informalidad el componente de un ingreso universal parece buena solución”, detalló.

No hay espacio para decisiones apresuradas

En tanto que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, dijo que su país es uno de los más avanzados en su proceso de envejecimiento poblacional.

Durante su participación en la inauguración, detalló que para 2050, una de cada cuatro personas en Costa Rica tendrá 65 años o más, más del doble de la proporción actual.

Aseveró que esta nueva realidad que vive no solo Costa Rica, sino otros países de la región, exige políticas públicas con visión estratégica y responsabilidad intergeneracional.

“No hay espacio para decisiones apresuradas que puedan entregar aplausos fáciles en el corto plazo, pero cuyas consecuencias lamentemos en el largo plazo”, concluyó la mandataria.