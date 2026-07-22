Chihuahua consolida inversiones aeroespaciales

GKN Aerospace y Embraer anunciaron proyectos para ampliar sus operaciones en Chihuahua durante la Feria Aeroespacial de Farnborough 2026, con inversiones orientadas a fortalecer la capacidad manufacturera, la cadena de suministro y la generación de empleos especializados, informó el gobierno estatal.

GKN Aerospace anunció la puesta en operación de un edificio adicional en su planta de Chihuahua, luego de duplicar en el 2024 la capacidad de fabricación del complejo a 160,000 pies cuadrados. La expansión permitirá fortalecer las operaciones de Sistemas de Interconexión de Cableado Eléctrico (EWIS), además de integrar estas capacidades con la producción de estructuras compuestas y metálicas para atender la creciente demanda del mercado de Norteamérica.

De acuerdo con la empresa, el proyecto se suma a la expansión del 2024, que ha generado más de 200 empleos especializados en ingeniería, procesos y producción. La capacidad adicional también contribuirá a optimizar los tiempos de entrega para el negocio principal de Nivel 1 (Tier-1), programas de aviación civil y asociaciones de manufactura con compañías como Gulfstream, Airbus y Honda Aircraft.

En tanto, la gobernadora María Eugenia Campos Galván sostuvo una reunión con directivos de Embraer para dar seguimiento a los planes de crecimiento de la compañía en la entidad. Durante el encuentro se acordó establecer canales de comunicación para facilitar el acceso a incentivos, agilizar procesos en las cadenas de suministro y brindar certeza jurídica para futuras inversiones.

La reunión se realizó después de que el pasado 1 de julio Embraer adquirió el 50% restante de la participación de Safran en la planta industrial EZ AIR, ubicada en Chihuahua capital, con lo que asumió el control total de la operación. La empresa destacó que el estado cuenta con infraestructura industrial y talento especializado para respaldar la expansión de sus capacidades productivas.

Embraer, el tercer fabricante de aviones civiles más grande del mundo, se consolidó además como la única empresa en México que manufactura la totalidad de componentes de cabinas. Actualmente genera alrededor de 1,100 empleos en el estado, cifra que podría incrementarse conforme avance su plan de desarrollo en la entidad.