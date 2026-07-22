Brasil concederá 3,700 millones de dólares en créditos a empresas afectadas por aranceles de Estados Unidos

El Gobierno ⁠brasileño anunció el miércoles un financiamiento de ⁠18,500 millones de ⁠reales (3,660 millones de dólares) destinado a las empresas afectadas por los aranceles estadounidenses, y añadió que los recursos también se destinarán a las afectadas por conflictos internacionales.

En un comunicado, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que 13,500 millones de reales en créditos procederán ⁠del Tesoro, ⁠mientras ⁠que el banco estatal de desarrollo ⁠BNDES aportará los 5,000 millones de reales restantes.