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El Economista
Geopolítica

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Brasil concederá 3,700 millones de dólares en créditos a empresas afectadas por aranceles de Estados Unidos

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que ​13,500 millones de reales en créditos procederán ⁠del Tesoro, ⁠mientras ⁠que el ‌banco estatal de desarrollo ⁠BNDES aportará los 5,000 ​millones de ‌reales restantes.

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Foto: AFP

Reuters

El Gobierno ⁠brasileño anunció el miércoles un financiamiento de ⁠18,500 millones de ⁠reales (3,660 millones de dólares) destinado a las empresas afectadas por los aranceles estadounidenses, y añadió que los recursos también se destinarán a las afectadas por conflictos internacionales. 

En un comunicado, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que 13,500 millones de reales en créditos procederán ⁠del Tesoro, ⁠mientras ⁠que el banco estatal de desarrollo ⁠BNDES aportará los 5,000 millones de reales restantes.

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