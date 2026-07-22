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Brasil concederá 3,700 millones de dólares en créditos a empresas afectadas por aranceles de Estados Unidos
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que 13,500 millones de reales en créditos procederán del Tesoro, mientras que el banco estatal de desarrollo BNDES aportará los 5,000 millones de reales restantes.
El Gobierno brasileño anunció el miércoles un financiamiento de 18,500 millones de reales (3,660 millones de dólares) destinado a las empresas afectadas por los aranceles estadounidenses, y añadió que los recursos también se destinarán a las afectadas por conflictos internacionales.
En un comunicado, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que 13,500 millones de reales en créditos procederán del Tesoro, mientras que el banco estatal de desarrollo BNDES aportará los 5,000 millones de reales restantes.