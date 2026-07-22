Gentera reportó una utilidad de 4,847 millones de pesos en el primer semestre, un crecimiento de 12%

En el primer semestre del 2026, Gentera -grupo especializado en microfinanzas con operaciones en México y Perú-, registró una utilidad de 4,847 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 12% respecto a los 4,329 millones obtenidos en igual periodo del 2025.

Tan sólo en el segundo trimestre del presente año, el beneficio de la institución sumó 2,353 millones de pesos, un incremento de 11.6% en comparación con igual lapso del año pasado.

“La utilidad neta se ubicó en 2,353 millones de pesos, un incremento de 11.6% respecto al segundo trimestre del 2025; mientras que la de la primera mitad del año alcanzó 4,847 millones, el mejor resultado para cualquier semestre en nuestra historia”, destacó Enrique Majós, director general de Gentera.

Dicho resultado estuvo incidido por mayores ingresos por intereses y comisiones, pero también por más provisiones por riesgo crediticio y un alza en los gastos operativos, entre otros conceptos.

La cartera creció 13.1%

De acuerdo con su reporte de resultados financieros presentado este miércoles, la cartera de crédito de Gentera alcanzó un saldo de 94,682 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del año, un crecimiento anual de 13.1%, atendiendo a un número récord de casi 6.8 millones de personas.

Banco Compartamos México, principal subsidiaria de Gentera, alcanzó un portafolio de 62,519 millones de pesos, un incremento de 13.8% comparado con el segundo trimestre del 2025.

En tanto, Compartamos Banco Perú, tuvo un saldo de cartera de 25,690 millones de pesos, un alza anual de 10.9%; mientras que ConCrédito México registró un portafolio récord de 6,472 millones de pesos, un crecimiento en el periodo de 14.9 por ciento.

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 4.04% al cierre del segundo trimestre.

Otros negocios

Por otra parte, Gentera informó que Aterna, su brazo de seguros, contaba con 16.4 millones de pólizas activas al cierre del segundo trimestre, y el monto de primas ascendió a 2,486 millones de pesos.

En tanto, en el segundo trimestre del 2026, su red de corresponsales Yastás, ejecutó 9.1 millones de operaciones, y al cierre de dicho periodo contaba con una red de 5,818 afiliados.

“Nos complace reportar otro trimestre de sólidos resultados, cerrando la primera mitad del 2026 con un sólido desempeño operativo y financiero”, detalló Majós.