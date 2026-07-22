México se beneficiará sin importar quién gane la competencia entre neobancos, coinciden directivos del sector

La creciente competencia entre neobancos y plataformas financieras internacionales elevará el nivel del sistema financiero mexicano, impulsará la innovación y ampliará el acceso a servicios digitales, sin importar qué institución termine liderando el mercado, coincidieron directivos de Revolut, Mercado Pago y Klar durante un panel del evento “Open Finance 2050”.

En ese contexto, Juan Guerra, director general de Revolut México, sostuvo que el país se convirtió en uno de los principales escenarios de competencia para la banca digital a nivel mundial y que, independientemente de cuál institución gane participación de mercado, el principal beneficiario será México.

“En México también se está jugando el mundial de la banca digital y tenemos a algunos de los mejores equipos del mundo compitiendo aquí. Sea quien sea que gane entre estos jugadores, el país se va a beneficiar enormemente. Esta competencia ya comenzó y en cuatro años veremos un panorama completamente distinto, porque la transformación será exponencial y cambiará la forma en que las personas se relacionan con los servicios financieros”, afirmó.

Guerra explicó que uno de los principales retos de los últimos años fue demostrar que empresas tecnológicas podían operar bajo estándares regulatorios comparables con los de una institución financiera, proceso que requirió inversiones relevantes en capital, infraestructura y cumplimiento normativo. Sin embargo, el próximo reto para estas entidades será convertirse en la institución con la que personas y empresas administren la mayor parte de su vida financiera.

Luis Ortiz, cofundador y director de operaciones de Klar, explicó que la estrategia de la firma consiste en consolidarse como el principal punto de contacto de sus clientes mediante una oferta más amplia de productos y servicios financieros.

“Durante muchos años el sector fintech resolvía necesidades muy específicas mediante aplicaciones aisladas; ahora buscamos ofrecer soluciones ágiles, sencillas y personalizadas que nos permitan ser realmente relevantes para los usuarios y convertirnos en su principal opción financiera”, señaló Ortiz.

En la misma línea, Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, indicó que la empresa busca consolidarse como la principal institución financiera para personas y empresas. Añadió que, conforme avance la digitalización de los pagos, el efectivo perderá relevancia y con ello cambiará la infraestructura sobre la que hoy opera buena parte del sistema financiero.

“Esa pieza del rompecabezas irá perdiendo importancia. En los próximos cinco años veremos más cambios de los que ocurrieron en los cinco anteriores y las instituciones que desarrollen la tecnología necesaria para adaptarse a esas nuevas piezas serán las que ganen mayor participación de mercado”, comentó Rivas.

Evolución de la Regulación

Además de la competencia, los directivos coincidieron en que la evolución regulatoria será determinante para sostener el crecimiento del sector. Claudia Núñez, directora general de Fintech México, recordó que actualmente se trabaja en la revisión de una Ley Fintech 2.0, con el objetivo de actualizar el marco normativo conforme evoluciona la industria.

“La regulación debe mantenerse agnóstica respecto de la tecnología. Cuando una norma termina prescribiendo una tecnología en particular, rápidamente se vuelve anacrónica y obliga a modificar el marco regulatorio constantemente. Lo importante es preservar los objetivos regulatorios, ofrecer certeza jurídica y permitir que la innovación continúe desarrollándose”, consideró Guerra.

Por su parte, Rivas señaló que los reguladores deben fortalecer el intercambio de experiencias con otras jurisdicciones para identificar qué modelos han funcionado y qué riesgos realmente se materializan.

“La regulación siempre evoluciona detrás de la innovación, pero es importante que exista una mayor interconexión entre reguladores para entender qué prácticas funcionan y cuáles riesgos fueron reales. Ese balance entre innovación y protección siempre estará presente y debe seguir evolucionando para beneficiar, sobre todo, a los usuarios finales”, indicó Rivas.

Ortiz añadió que, además de actualizar el marco regulatorio, será necesario que las reglas puedan aplicarse de forma más ágil y acorde con la realidad operativa del país.

“Reguladores e instituciones tenemos que trabajar juntos para acelerar la innovación sin perder la confianza de los usuarios, porque al final los clientes esperan que las instituciones financieras operen con controles sólidos y ofrezcan un mejor servicio”, expresó Ortiz.