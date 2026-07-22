Guardia Nacional analiza dos predios para habilitar paradero seguro en la Puebla-Orizaba: Coparmex

Puebla, Pue. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que están analizando dos predios con la Guardia Nacional (GN) para habilitar “paraderos seguros” sobre la autopista Puebla-Orizaba, para que operadores de autotransporte y automovilistas puedan pernoctar en las noches para evitar riesgos de asaltos.

Así lo dio a conocer Beatriz Camacho Ruiz, presidenta del organismo, quien destacó que la Federación está interesada en generar las mejores condiciones de seguridad para los viajeros sobre esta autopista que es “foco rojo” de asaltos carreteros.

No obstante, dijo que han visto más presencia de los elementos de la GN en algunos tramos reportados con incidencia de asaltos sobre todo en las noches, por lo que se mantiene la recomendación de circular a esa hora.

Explicó que han visualizado dos predios a la altura del municipio de Acajete con el fin de que se pueda iniciar al menos uno en lo que resta del presente año.

Puntualizó que la Coparmex no invertirá en la habilitación de los “paraderos seguros”, ya que será la Guardia Nacional quien haga el gasto como parte de sus acciones de prevención del delito.

Recibir hasta 70 tráileres

Ahondó que se busca tener predios donde haya la capacidad de recibir entre 60 y 70 tráileres en las noches, donde habrá presencia de la GN para evitar algún riesgo para quienes pernocten ahí.

Puntualizó que a las empresas interesa garantizar la seguridad de los trabajadores y mantener una eficiencia de las actividades logísticas en la región.

De acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Puebla, han ocurrido 100 robos a unidades con mercancías en lo que va del 2026, principalmente en la Puebla-Orizaba.

“Los autotransportes de socios dejaron de circular por las noches en la México-Puebla y la conexión a Veracruz, por cuestiones de seguridad, ya que a más tardar las 22:00 horas deben parar en alguna gasolinera”, expuso Camacho Ruiz.

Recordó que este propuesta se puso en la mesa de seguridad del gobierno del estado, ante la incidencia de casos en perjuicio no solo de empresas poblanas sino de otros estados que usan la autopista para ir del centro al sur o viceversa.