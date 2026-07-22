BMW planea convertir su planta de San Luis Potosí en punto estratégico para producción de autos eléctricos

Con una inversión acumulada de 2,000 millones de dólares durante la última década en México, la automotriz alemana BMW confirmó su compromiso de convertir la planta de San Luis Potosí en un punto estratégico para la producción de vehículos premium eléctricos globales y baterías de alto voltaje a partir del 2027, independientemente de la reducción en la venta de autos eléctricos.

A diferencia de otras armadoras enfocadas casi en su totalidad en el mercado de América del Norte, principalmente Estados Unidos, BMW en San Luis Potosí fue diseñado desde su origen como un hub global de exportación, por lo que su nueva línea plataforma Neue Klasse ya alista el ensamble de la BMW i3 y BMW iX3.

Tan solo al mercado chino se destina hasta el 40% de la producción de ciertos modelos ensamblados en San Luis Potosí se ha canalizado hacia China. Y con la integración de eléctricos se abre el abanico.

Además, la marca identifica un crecimiento acelerado en la demanda de vehículos electrificados en Medio Oriente, sumado al sólido consumo en Europa, donde más del 70% de los vehículos nuevos al mercado corresponden a tecnologías de cero o bajas emisiones.

BMW iX3.Cortesía

Klaus von Moltke, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, dijo que “en un contexto de constantes cambios para la industria automotriz, nuestro mensaje es claro: seguimos confiando en México, seguimos confiando en San Luis Potosí y seguimos invirtiendo en el futuro que construiremos juntos”.

Actualmente, la tarifa del 25% impuesta bajo la Sección 232 sitúa a las plantas instaladas en México en una posición de menor competitividad frente a complejos en la Unión Europea, los cuales enfrentan tasas del 15% de arancel.

Alrededor del 42% de la producción de la planta potosina se destina al mercado estadounidense. Ante este escenario, el directivo del grupo destacó la estrecha colaboración con la Secretaría de Economía, así como con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y el Instituto Nacional de Autopartes (INA), para encontrar mecanismos de mitigación durante las discusiones sobre la revisión del acuerdo comercial entre México, Estaods Unidos y Candá (T-MEC).

BMW blinda su planta en México con la diversificación de exportaciones e inversión en electromovilidad frente al reto arancelario.

De visita por la fábrica de BMW, que se posiciona entre las avanzadas y principales plantas a nivel mundial de la marca, Klaus von Moltke resaltó que la planta suma una inversión cercana a 2,000 millones de dólares, más de medio millón de vehículos producidos y ha impulsado la generación de más de 32,000 empleos vinculados a su operación en el estado.

BMW produce modelos como el BMW Serie 3, el BMW Serie 2 Coupé y M2, estos dos últimos, fabricados exclusivamente en México, consolidando así la capacidad y competitividad de la manufactura mexicana a nivel internacional.