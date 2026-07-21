El Mundial 2026 benefició a Domino’s y Chili’s, pero redujo el tráfico de Starbucks: Alsea

La Copa Mundial de la FIFA impulsó las ventas de marcas como Domino’s Pizza y Chili’s durante junio, pero también provocó un menor tráfico de los consumidores, lo cual afectó el desempeño de Starbucks en México.

“La Copa Mundial de la FIFA generó tráfico de clientes adicional durante junio, particularmente en Chili’s y Domino’s Pizza. Si bien el impacto estuvo relativamente en línea con nuestras expectativas, ayudó a compensar parcialmente la debilidad observada en abril”, dijo director general de la operadora de restaurantes y cafeterías, Alsea, Christian Gurría.

En México, las ventas mismas tiendas de Domino’s crecieron 3%, debido a una mejora gradual durante el trimestre y por el efecto del Mundial en junio.

En tanto, los restaurantes de servicio completo aumentaron 5.4%, como Chili’s, que registró un crecimiento de doble dígito durante dicho mes. Vips también tuvo un desempeño positivo.

Para Starbucks el efecto del Mundial fue distinto. La cadena de cafeterías registró una caída de 2% en las ventas mismas tiendas en México, resultado de un entorno de consumo más débil, una menor actividad promocional y cambios en los patrones de movilidad durante el Mundial.

“Vimos claramente una reducción del tráfico que afectó a marcas como Starbucks, particularmente en aeropuertos”, aseguró.

En ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México también influyó “la reducción del movimiento” y un mayor trabajo desde casa durante los partidos más importantes del evento deportivo mundial.

“En cuanto a ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, parte del impacto que tuvimos es la reducción del movimiento. Hubo subpromoción, diría yo, de la oficina en casa, particularmente durante los juegos importantes. Obviamente los 13 juegos que vimos en México, además de los juegos importantes a lo largo de la Copa del Mundo”, comentó.

En conferencia con analistas para revisar los resultados del segundo trimestre del año, el directivo reconoció que aunque la justa mundialistas tuvo una contribución positiva, el efecto fue insuficiente para compensar la debilidad del consumo observada en abril en el mercado mexicano.

No obstante, Christian Gurría aseguró que ahora que ha terminado el Mundial, han empezado a ver una recuperación gradual y el tráfico en los establecimientos ha comenzado a normalizarse de forma gradual.

“Hemos visto que a medida que avanzamos hacia el mes de julio… vimos claramente un cambio en la tendencia, en general, en todas nuestras marcas”, afirmó el director general de Alsea.

Por ello, expresó confianza en un mejor desempeño para Starbucks en la segunda mitad del año, ante las remodelaciones, nuevas aperturas, una nueva plataforma tecnológica. Con todo esto buscan seguir aumentando la experiencia del cliente.

Christian Gurría reconoció que el entorno de consumo en México fue más débil de lo previsto durante el segundo trimestre, por lo que redujo su expectativa de crecimiento para 2026.

Aun así, mantuvo sin cambios su plan de invertir alrededor de 5,500 millones de pesos y abrir entre 180 y 220 nuevas unidades este año.