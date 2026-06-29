¿Adiós al coche de app? El transporte que te ahorra 70% en la CDMX, pero opera en la ilegalidad

Moverse en coche por la CDMX se ha vuelto un lujo en tiempo y dinero. Como respuesta, miles de capitalinos han encontrado en las motocicletas de app (como Uber y DiDi) o mototaxis un alivio que promete reducir los trayectos a la mitad y recortar el gasto en pasajes hasta 70 por ciento.

Sin embargo, este salvavidas para las finanzas personales esconde un alto costo: el servicio opera en la total ilegalidad y bajo un vacío de seguros que, en caso de accidente, podría dejar desamparados a los usuarios.

Además, los usuarios perciben que el riesgo de un accidente es mayor y la comodidad es “infinitamente” menor y que factores como el mantenimiento y la higiene son puntos para mejorar.

Ahorro y rapidez, el plus de las mototaxis

Laura López es usuaria de este servicio de trasporte, particularmente cuando las tarifas dinámicas suben demasiado, va tarde a su destino o la movilidad en la zona centro de la CDMX se complica por manifestaciones.

Por el recorrido que realiza de manera frecuente paga entre 150 y 170 pesos en auto; sin embargo, en moto el costo es de entre 40 y 50 pesos, un ahorro de hasta 70 por ciento. El beneficio no solo es económico, también considera como factor positivo el tiempo, que se reduce más de la mitad, así como la oferta de transporte, que es basta y eso se disminuye los minutos de espera.

En su opinión, algunas cosas podrían mejorar, como el casco que dan. Los conductores llevan consigo uno adicional para el pasajero, pero —a su consideración— es un punto de contagio. “Alguna vez me dijeron que los desinfectan, pero no me consta, nunca he visto”. Por ello, en algún momento pensó comprar el suyo y traerlo consigo.

“Es un medio de transporte práctico, pero sí me da miedo (de que ocurra un accidente), en ocasiones me he sentido insegura, porque hay conductores que manejan demasiado rápido y con poca precaución. Entonces, sí sacrifico la comodidad y seguridad que te da un auto, por un menor precio y la rapidez del servicio”.

Esteban es universitario y considera que este tipo de opciones son “favorables” para personas como él que aún no generan ingresos. “Realmente lo uso de forma esporádica, pero de mi casa a CU (Ciudad Universitaria) son 60 pesos, si tomó un taxi convencional me cobra mínimo 150 pesos”.

Asegura que varios de sus compañeros usan este medio de transporte por temas de rapidez y ahorro: “en ciudades como la CDMX la movilidad es complicada, si no cierran calles, hay mítines, sino, el metro se descompone, así es que la moto es una alternativa cada vez más usada”. No obstante, señala que le han tocado unidades en mal estado y con visible falta de mantenimiento, así como conductores que manejan a exceso de velocidad.

Jorge trabaja como conductor de Uber. Él da servicio en su auto sólo jueves, viernes y sábado por las noches, pero está seriamente pensando en comprar una moto, porque la demanda está creciendo de forma importante. “Aún no lo decido, pero cada vez veo mayor actividad y podría ser otra entrada de dinero”.

Mototaxis de app están prohibidos

El 24 de julio de 2025, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó que las aplicaciones que ofrecen el servicio de transporte en motocicleta no cuentan con permiso alguno y se encuentran operando en la ilegalidad. Lo anterior, luego de un accidente relacionado con este medio de transporte que ocasionó la muerte de una persona.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo la Semovi, el incremento de hechos de tránsito en motocicleta se ha convertido en un problema de salud pública, pues las consecuencias no solo las sufren los involucrados.

El Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala, en el artículo 53, lo siguiente: “se prohíbe el transporte de pasajeros en motocicletas adaptadas, carros de golf u otro medio de transporte motorizado y no motorizado no autorizado por la Secretaría”.