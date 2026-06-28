Jitomate da tregua al presupuesto familiar: su precio tiene mayor baja en 56 quincenas

El precio del jitomate dio un nuevo respiro a los hogares mexicanos. En los primeros 15 días de junio mostró una baja de 23.98%, con lo cual hiló dos descensos quincenales consecutivos, después de que el kilogramo se llegó a vender en casi 100 pesos en supermercados.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dan cuenta que la baja es la mayor desde la primera primera de febrero de 2024, es decir, la de mayor magnitud en 56 quincenas.

Jitomate (inflación, variación % quincenal) Fecha Variación Fecha Variación 1Q de junio -23.98% 2Q de marzo -7.80% 2Q de mayo -11.70% 1Q de marzo 32.17% 1Q de mayo 5.39% 2Q de febrero 26.77% 2Q de abril -0.13% 1Q de febrero 7.90% 1Q de abril 24.37% 2Q de enero 0.27% Q: quincena

​Fuente: Inergi 1Q de enero 3.45%

En meses pasados, el kilo del jitomate se encareció hasta 180% a tasa anual en algunas partes del país. En la CDMX, en mercados populares, se vendía entre 40 y 70 pesos el kilo, dependiendo la calidad del alimento, mientras que en supermercados alcanzó niveles de 98.50 pesos.

Actualmente, en mercados de la capital del país se comercializa entre 18 y 30 pesos. Si bien es un descenso considerable, aún se mantiene por arriba de los precios promedio, que rondan entre 10 y 20 pesos.

“Desde hace unos 20 días empezó a bajar, pero aún está un poco caro en comparación a los precios tradicionales, esperemos que ya no regresos a esos precios de 60 pesos el kilo, la gente no compraba, y si lo hacía, era en cantidades pequeñas o por piezas”, comenta Amanda, comerciante en la CDMX.

Precio del jitomate en supermercados

Éste es el precio registrado el sábado 27 de junio en sus páginas de internet:

La Comer

Jitomate saladet: 28.90 pesos.

Jitomate bola: 59.90 pesos.

Soriana

Jitomate saladet: 25.80 pesos

Jitomate bola: 29.90 pesos.

Walmart

Jitomate saladet: 26 pesos.

Chedraui

Jitomate saladet: 16.90 pesos

Jitomate bola: 36.90 pesos.

¿Por qué se encareció el jitomate?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó, recientemente, que el encarecimiento de este alimento obedeció a la menor oferta que existe en el mercado, debido a que Estados Unidos importó “mucho” jitomate, porque hubo heladas en Florida y no se dio la producción que esperaban. A la par, en México se registró una de plaga en la siembra y cosecha del alimento; entonces, “hay menos producto y sube (el precio)”.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) realizó un análisis del comportamiento que registra este producto, en el cual concluyó que los mayores incrementos se observan en la comercialización previa al consumidor final.

Los especialistas de la consultoría señalaron que el problema no está en la producción, sino en las distorsiones registradas en la etapa de comercialización, especialmente en los autoservicios, que registran mayores márgenes de ganancia.

fernando.franco@eleconomista.mx