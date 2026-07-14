Marcha No Binaria encabezará las movilizaciones de este 14 de julio en la CDMX

La 4ª Marcha No Binaria 2026 será la principal movilización prevista para este martes 14 de julio en la capital del país. Organizada por la Agrupación No Binaria de la Ciudad de México, la manifestación busca visibilizar los derechos de las personas no binarias y exigir el fin de la discriminación y la violencia institucional, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en el Centro Histórico y la colonia Doctores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la concentración iniciará a las 11:30 horas en el Hemiciclo a Juárez y el contingente partirá al mediodía con destino a la Dirección General del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén 19, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La convocatoria contempla actividades conmemorativas durante el recorrido, entre ellas un "abanicazo" simbólico, un evento cultural y una pasarela al concluir la movilización. Se estima la participación de alrededor de 300 personas, aunque no se descarta que colectivos y organizaciones de la comunidad LGBTIQAP+ se sumen a la marcha.

Las autoridades prevén afectaciones viales en puntos como el Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez, Eje Central, Arcos de Belén, Paseo de la Reforma y calles aledañas al Registro Civil, por lo que recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Otras movilizaciones previstas este 14 de julio

Además de la 4ª Marcha No Binaria 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene registradas las siguientes concentraciones:

08:30 horas, Álvaro Obregón

Pensionados y trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Lugar: Boulevard Adolfo López Mateos 2157, colonia Los Alpes.

Demanda: Pago oportuno de pensiones y respeto a sus derechos laborales.

10:00 horas, Cuauhtémoc

Frente Amplio de Unidad "Jorge Tapia Sandoval".

Lugar: Fiscalía General de la República, Doctor Velasco 175, colonia Doctores.

Demanda: Investigación de presuntos actos de corrupción relacionados con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

10:00 horas, Centro Histórico

Habitantes de Ecatepec.

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Demanda: Acciones para garantizar el acceso al agua potable.

12:00 horas, Cuauhtémoc

Comunidad estudiantil de la ENAH.

Lugar: Secretaría de Cultura, Hamburgo 135, colonia Juárez.

Demanda: Pago de viáticos para prácticas de campo y mejoras laborales.

Durante el día , Benito Juárez

Movimiento de Regeneración Sindical.

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Actividad: Instalación de mesas de recolección de firmas.

Zonas con mayor afectación vial

A estas actividades se suman diversos eventos masivos, como el FIFA Fan Festival en el Zócalo, Disney On Ice en el Auditorio Nacional, el concierto de ENHYPEN en la Arena Ciudad de México y la Feria de las Flores de San Ángel, por lo que se espera una jornada con alta afluencia de personas y complicaciones en la movilidad.

Las vialidades que podrían registrar mayores afectaciones son:

Hemiciclo a Juárez.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Paseo de la Reforma (tramos cercanos al Centro).

Arcos de Belén.

Colonia Doctores.

Centro Histórico.

Calles aledañas al Registro Civil.

Inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Zona de la Secretaría de Cultura.

Alrededores de la Fiscalía General de la República.

Rutas alternas recomendadas

Para evitar las zonas con movilizaciones, la SSC recomienda utilizar:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Viaducto Miguel Alemán.

Fray Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Norte (dependiendo del destino).

También se recomienda anticipar los traslados, ya que algunas rutas de transporte público que cruzan el Centro Histórico podrían presentar retrasos.

¿Lloverá este martes en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, sí se esperan lluvias durante la tarde y noche en la Ciudad de México, con posibilidad de chubascos fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo en algunas zonas de la capital.

Las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable y considerar tiempos adicionales de traslado, ya que las precipitaciones podrían agravar las afectaciones viales ocasionadas por las movilizaciones de este martes.

La SSC recomendó mantenerse atento a los reportes oficiales sobre el desarrollo de las movilizaciones y consultar alternativas viales para evitar contratiempos durante este martes.