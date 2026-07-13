Checklist de regreso a clases 2026-2027: audita útiles reutilizables, compra por mayoreo y rastrea ofertas

Sí, sabemos que el ciclo escolar apenas terminó y ya te estamos hablando del regreso a clases. Pero tenemos una excelente razón para adelantarnos: el tiempo es tu mejor aliado para planear, comparar y conseguir todo al mejor precio. Todo parece indicar que sería el 31de agosto que marcaría el inicio del calendario del ciclo escolar del 2026-2027.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los gastos de esta temporada comprometen el ingreso familiar en un porcentaje muy alto.Así se divide el gasto familiar al volver a clases:

36% en útiles escolares

en útiles escolares 21% en inscripciones

en inscripciones 17% en uniformes

en uniformes 14% en ropa y calzado

Considerando que el gasto en útiles escolares es el más elevado, lo ideal es dividir las compras en varias quincenas para que "el golpe" al bolsillo no sea tan duro, especialmente si tienes más de un hijo.

Checklist de ahorro: 3 consejos clave de Condusef y expertos

Para proteger tus finanzas personales, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y especialistas de BBVA recomiendan armar una estrategia inteligente antes de salir a las tiendas:

1. Haz un inventario de útiles reutilizables

Antes de comprar todo nuevo, revisa qué tienes en casa. Darles una segunda vida a los materiales es la forma más directa de ahorrar en el regreso a clases.

Libretas: Revisa si a los cuadernos del año anterior les quedaron hojas limpias. Puedes armar una libreta nueva juntando las hojas disponibles.

Revisa si a los cuadernos del año anterior les quedaron hojas limpias. Puedes armar una libreta nueva juntando las hojas disponibles. Uniformes y calzado: Verifica si los uniformes, zapatos, tenis o chamarras aún están en buen estado y les quedan a tus hijos. Incluso los escudos escolares y accesorios se pueden heredar entre hermanos.

Verifica si los uniformes, zapatos, tenis o chamarras aún están en buen estado y les quedan a tus hijos. Incluso los escudos escolares y accesorios se pueden heredar entre hermanos. Material básico: Plumas, lápices de colores, juegos de geometría y diccionarios suelen durar varios años. Si no están rotos ni perdidos, representan un ahorro significativo. ¡Incentiva a tus hijos a cuidarlos!

2. Organiza compras por mayoreo y en equipo

Una vez que definas qué artículos te hacen falta de la lista de útiles, es momento de planificar la compra:

Monitorea precios: Compara costos en diferentes establecimientos como papelerías locales, supermercados, tianguis y ferias escolares.

Compara costos en diferentes establecimientos como papelerías locales, supermercados, tianguis y ferias escolares. Compras comunitarias: Ponte de acuerdo con otros padres de familia de la escuela para realizar compras por mayoreo . Adquirir cajas de cuadernos, lápices o hojas blancas reduce el precio unitario drásticamente; luego solo deben repartirse los artículos.

Ponte de acuerdo con otros padres de familia de la escuela para realizar . Adquirir cajas de cuadernos, lápices o hojas blancas reduce el precio unitario drásticamente; luego solo deben repartirse los artículos. Evita las compras impulsivas: Aléjate de los productos innecesarios que solo se ven "bonitos". Apegarte estrictamente a tu lista evitará que el gasto se dispare.

3. Aprovecha las ofertas de temporada (con cuidado)

En esta época abundan los descuentos, programas de puntos y promociones con tarjetas de crédito. Aunque son atractivas, analiza cada oferta con la cabeza fría:

Cuidado con los Meses Sin Intereses (MSI): Podrías terminar de pagar un cuaderno cuando tu hijo ya ni siquiera lo esté usando. No pierdas el control de tu presupuesto.

Podrías terminar de pagar un cuaderno cuando tu hijo ya ni siquiera lo esté usando. No pierdas el control de tu presupuesto. Calidad vs. moda: Dos cuadernos pueden tener la misma cantidad de hojas y la misma calidad de papel, pero si uno tiene al personaje de moda en la portada, su precio se duplica. Recuerda que la mayoría de las escuelas piden los cuadernos forrados, por lo que el diseño original quedará cubierto. No pagues más por una portada que no se verá.

Dos cuadernos pueden tener la misma cantidad de hojas y la misma calidad de papel, pero si uno tiene al personaje de moda en la portada, su precio se duplica. Recuerda que la mayoría de las escuelas piden los cuadernos forrados, por lo que el diseño original quedará cubierto. No pagues más por una portada que no se verá. El poder del e-commerce: Comprar en línea te permite comparar precios sin salir de casa y acceder a descuentos exclusivos. Solo asegúrate de validar que el costo del envío no termine eliminando el ahorro que habías conseguido.

Checklist de ahorro Hecho Nota Audita los útiles reutilizables Revisa mochilas, loncheras, cuadernos con hojas libres, reglas, tijeras y estuches en buen estado. Reutilizar antes de comprar ayuda a bajar el gasto. Separa lo que sí sirve Haz tres grupos: “se queda”, “se repara” y “se compra”. Eso evita compras duplicadas y compras por impulso. Compra por mayoreo Junta compras con otras familias o compra paquetes de uso frecuente, como lápices, gomas y cuadernos, para reducir el costo por pieza. Rastrea ofertas de temporada Busca descuentos en temporada escolar y promociones en tiendas físicas y en línea; algunas campañas de temporada llegan a ofrecer rebajas fuertes en útiles y mochilas. Haz lista con presupuesto Asigna un monto máximo por categoría: útiles, uniforme, libros y extras. Tener tope por rubro ayuda a no salirse del plan.

Si tu lista incluye 20 artículos, primero aparta lo que ya tienes en casa. Después, compra únicamente los faltantes esenciales y deja los accesorios o extras para el siguiente mes. Priorizar de esta manera reduce el impacto financiero total de forma inmediata.