Una IA necesita un buen jefe, no un líder

Tal vez la inteligencia artificial no sustituya primero a los empleados. Tal vez sustituya primero a los malos jefes.

Porque usar bien una IA exige algo que muchas organizaciones han descuidado: saber pedir, saber ordenar, saber priorizar y saber definir qué significa un buen resultado. La IA no premia el carisma. Premia la claridad.

Una IA tiene una virtud extraordinaria: no se impresiona con los discursos de liderazgo. No se vuelve más productiva porque alguien hable de propósito, no mejora porque la inviten a comer el viernes y no entrega mejor porque le digan que pertenece a un equipo de alto desempeño.

Entrega cuando alguien sabe dirigirla.

Ahí está la revelación. La inteligencia artificial no eliminó la necesidad de mandar. La volvió evidente.

Durante años nos dijeron que las empresas necesitaban líderes: transformacionales, empáticos, horizontales, con propósito, que no ordenan sino acompañan. Muchas de esas ideas pueden ser valiosas. El problema es que, con el tiempo, una parte del liderazgo se convirtió en escenografía: mucho relato, poca dirección; mucha inspiración, poca estructura; mucha cultura declarada, poca claridad operativa.

Lo que produce resultados —con humanos o con máquinas— es la capacidad de convertir intención en instrucción y ambigüedad en dirección. Todo lo demás es ambientación.

El problema nunca fue el liderazgo. Fue su inflación moral. “Líder” dejó de ser una función y se volvió una credencial de virtud: decir “soy líder” equivale a decir soy moderno, humano, empático, visionario. Decir “soy jefe” parece una confesión de culpabilidad.

Y así prosperó una figura extraña: el falso líder. El directivo que cree inspirar, pero no dirige; que dice escuchar, pero no corrige; que convoca reuniones, pero evita conclusiones. El que organiza comidas de integración y confunde el clima laboral con la dirección: el viernes se brinda y se reparte la cuenta “democráticamente” entre becarios y directores —como si todos ganaran igual—, y el lunes nadie sabe cuáles son las prioridades.

Eso no es liderazgo. Es ambientación. Y si alguien me demuestra que es rentable, me desdigo y propongo que se cree la figura de Director de Ambientación.

El clima importa, claro; nadie quiere trabajar en una organización hostil. Pero una pizza no sustituye una decisión, una comida de equipo no corrige una estructura rota y un distintivo de “Mejor Empresa para Trabajar” no convierte a una organización en eso que nombra su trofeo.

De hecho, las propias encuestas internas suelen desmentir la fantasía: la gente dice que no entiende prioridades, que los procesos son confusos, que se promete más de lo que se cumple. Mientras tanto, la organización insiste en hablar de propósito y cultura, como si el problema fuera emocional y no directivo.

Pero si el equipo no sabe qué importa, quién decide, qué se espera y cuándo algo está bien hecho, el problema no es de motivación. Es de jefatura.

La economía conductual nos recuerda algo incómodo: no funcionamos bien en la ambigüedad permanente. Cuando todo es inspiración y nadie fija reglas, la gente no se vuelve más libre; se vuelve más ansiosa. Un equipo sin dirección no innova: improvisa, posterga o espera señales.

Dirigir personas, por supuesto, es más difícil que dirigir máquinas. Las personas tienen emociones, cansancio, conflictos, incentivos cruzados y resistencias legítimas. Justamente por eso necesitan mejores jefes, no menos jefatura. La IA no vuelve innecesaria la dirección humana; la exhibe por contraste.

Un buen jefe hace lo contrario del falso líder: reduce la incertidumbre.

Y reducir incertidumbre es una forma de generosidad.

Robert Sutton, de Stanford, lo plantea con claridad: el jefe importa porque afecta el trabajo diario, la dignidad y la energía de las personas, no desde el discurso heroico sino desde las conductas concretas. Google encontró algo parecido en su Project Oxygen: sus mejores managers no eran los más carismáticos, sino los que comunicaban con claridad y orientaban al equipo hacia resultados.

Exactamente lo que hoy le pedimos a quien sabe usar una IA.

Aquí aparece el giro que viene. Los mismos consejos de administración que durante años premiaron el carisma empiezan a decir dos cosas al mismo tiempo: “habrá recortes” y “hay que adoptar inteligencia artificial”. Puestas juntas, esas dos frases son una sentencia para el falso líder.

Porque cuando una organización necesita hacer más con menos y además dirigir máquinas que solo responden a instrucciones claras, el que vivió del presupuesto con el pretexto de un falso interés en la gente deja de tener dónde esconderse.

La IA no lo va a inspirar. Lo va a exhibir.

Por eso me atrevo a un pronóstico contraintuitivo: la era de la inteligencia artificial no traerá más líderes luminosos. Traerá, si tenemos suerte, mejores jefes. Personas capaces de decir qué importa y qué no, qué va primero, quién responde por qué y cuándo algo está terminado.

No como símbolo de abuso, sino como función civilizatoria: alguien que transforma la intención en conducta y entiende que mandar no es dominar; es hacerse cargo.

El buen jefe no tiene que ser un tirano. Esa caricatura ya no sirve. No grita ni humilla ni confunde autoridad con maltrato. Pero tampoco se disuelve en una nube de buena vibra. Ordena la cancha. Da estructura. Protege prioridades. Hace que las cosas ocurran.

El liderazgo bien entendido es valioso: visión, relato, persuasión, sentido de futuro. Lo digo, además, desde una profesión dedicada a construirlos. Por eso sé que todo ese capital simbólico se vuelve decoración si no aterriza en mando operativo. La visión sin ejecución es poesía corporativa; el propósito sin disciplina, una taza bonita en la sala de juntas.

Una IA, como cualquier equipo, no necesita una frase memorable en la convención anual. Necesita a alguien que la dirija el lunes a las nueve.

Porque cuando todo sale bien, celebramos al líder.

Cuando nada sale, buscamos al jefe.

¿Dónde está?

Primera contribución quincenal: Ideas versus ideas explora el choque entre las creencias que repetimos y las ideas que realmente funcionan. Es una columna sobre pensamiento contraintuitivo, comunicación, gestión, reputación y toma de decisiones en el mundo real. Su propósito es cuestionar frases hechas, lugares comunes y certezas empresariales para descubrir cuándo una idea incómoda puede ser más verdadera —y más útil— que una idea aceptada.

*El autor es consultor y empresario especializado en institucionalización, comunicación estratégica, cultura organizacional e imagen pública. Es director de The Persuasion Institute y fundador de Thinkfluencer®, donde dirige proyectos de edición y publicación internacional de libros. Autor bestseller en persuasión e influencia —El libro negro de la persuasión, El libro secreto de la propaganda y Piensa fuera de la caja— y perito en imagen pública.

LinkedIn: Alejandro Llantada

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