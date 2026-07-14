El Mundial 2026 no logró revertir la baja generación del empleo en México: BBVA Research

El impacto del Mundial de la FIFA 2026 sobre la contratación de personal fue transitorio y menor a lo proyectado en México, sin lograr modificar la tendencia general del mercado, ya que los sectores de comercio y servicios mostraron avances mensuales moderados de 0.17% y 0.11% respectivamente.

Así lo dio a conocer BBVA Research en su reporte de empleo mensual en donde destacó que “si bien es probable que el evento haya favorecido la contratación temporal en algunos sectores y entidades, el efecto agregado no fue suficiente para que la creación de empleo superara el promedio histórico observado para un primer semestre".

El mercado laboral mexicano formal registró un crecimiento anual de 2.0% en el mes de junio, impulsado por el empleo permanente que aportó 1.23 puntos porcentuales, frente a los 0.8 puntos porcentuales del empleo eventual, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El dinamismo real del empleo formal se ubica por debajo de la cifra general, debido a que la incorporación de trabajadores de plataformas digitales influyó en la estadística. Al descontar este factor, que representa un proceso de regularización laboral y no la generación de nuevas plazas, la tasa de expansión anual se situó en 1.0 por ciento.

Durante junio se observó la creación neta de 61,000 puestos de trabajo, lo que permitió acumular un total de 263,000 nuevas plazas en el primer semestre del año. Esta cifra representa un avance en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero se mantiene 36.6% por debajo del promedio histórico registrado para un primer semestre entre 2010 y 2024.

La brecha se acentúa al excluir el padrón de las plataformas digitales, escenario en el cual la generación de empleo resulta 44.1% inferior al promedio de los años previos, lo que equivale a 182,000 puestos de trabajo menos.

La evolución por sectores productivos reportó una contracción mensual de -0.33% en la construcción y un avance de 0.06% en las industrias manufactureras. Por el contrario, el segmento de transportes y comunicaciones reportó un alza anual de 15.8%, una variación explicada por el registro de los repartidores y conductores tecnológicos.

En el ámbito regional, el entorno nacional exhibe disparidades, pues 17 entidades federativas presentaron caídas anuales en su afiliación patronal, destacando los retrocesos de Campeche con -4.1% y Sonora con -2.6 por ciento.

En contraste, las economías del Estado de México y la Ciudad de México lideraron la captación laboral con incrementos de 4.8% y 4.6% anual, superando el promedio nacional, mientras que Jalisco y Nuevo León, también sedes de la justa deportiva, aportaron crecimientos de 0.7% y 0.8 por ciento.

En materia salarial, las remuneraciones promedio mostraron una aceleración anual de 2.9% en términos reales debido a los niveles de inflación. A su vez, la masa salarial general se expandió 5.0% a tasa anual, aunque disminuye a 3.9% si se descuenta a la población ocupada en aplicaciones móviles.

El estudio concluye textualmente que hacia adelante, la recuperación del empleo formal seguirá dependiendo de una reactivación sostenida de la inversión y de un mayor dinamismo de la actividad económica, condiciones que aún no muestran una mejora significativa.