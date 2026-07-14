Petro denuncia "asesinato" de colombiano a manos del ICE y espera mensaje de Trump para Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó este martes de "asesinato" la muerte de un colombiano a manos de un agente del ICE en Estados Unidos, en medio de la campaña de redadas y deportaciones contra migrantes de Donald Trump.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros el lunes a un colombiano de 26 años, Johan Sebastián Durán Guerrero. La autoridad migratoria aseguró que el joven estaba en situación "irregular" y tenía una orden de expulsión inmediata.

"Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los EU", dijo en X Gustavo Petro, fuerte crítico de la política migratoria de Trump.

"Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EU". Espero del servicio exterior colombiano en EU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio", escribió el mandatario colombiano en redes sociales.

"Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido", concluyo Petro.

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