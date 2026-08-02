Al grito de “Más cine, por favor”, concluye el GIFF 2026

Con un grito unánime de “Más cine, por favor”. Así concluyó la edición 29.ª del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), que este domingo tuvo su última jornada de actividades en la segunda ciudad sede, San Miguel de Allende, donde también se efectuó la premiación en categorías diversas, como el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia y el Rally Universitario, dos de los proyectos emblemáticos del festival, así como en sendos rubros de cortometraje mexicano e internacional documental, de ficción y animación.

Asimismo, se anunciaron los filmes ganadores de las dos principales categorías del certamen: “Las lágrimas de Bael”, de Hugo Villaseñor, como el mejor largometraje de ficción mexicano, trabajo que relata la historia de un director de cine que filma un documental sobre el "Capitán Gato", un narcomenudista de bajo nivel que trabajaba como Batman en un parque de diversiones, y “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, de Tania Hernández Velasco y Semilities Hernández, por el mejor documental mexicano, por explorar con habilidad y respeto temas como la identidad, la transición de género, el racismo, pero también los procesos de sanación a través de la lucha y resistencia colectiva.

Sobre “Las lágrimas de Bael”, el jurado anunció que su selección se debe a “su propuesta intensa y visceral, usando un crudo y estricto lenguaje audiovisual, que impacta por lo que sugiere y no por lo que expone, mientras construye un siniestro relato sobre el círculo de odio, violencia y venganza”.

Por su parte, el jurado que falló por el documental “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, destacó “su poética exploración del paisaje humano, desde la intimidad de sus realizadores traduciendo complejas reflexiones sobre la memoria, la identidad y el dolor, con exquisita atención en el sonido, la imagen y la palabra, para construir una oda al amor fraternal y al amor propio”.

Fueron 203 cintas de 55 países las que el público asistente pudo disfrutar tanto en la ciudad de su clausura como en la de arranque, la capital guanajuatense.

Principales ganadoras del GIFF

Largometraje Documental Internacional

Past Future Continuous, de Morteza Ahmadvand y Firouzeh Khosrovani (Irán, Noruega, Italia)

Largometraje de Ficción Mexicano

Las lágrimas de Bael, de Hugo Villaseñor

Largometraje Documental Mexicano

Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Tania Hernández Velasco y Semilities Hernández

Premio de la Prensa

Para que no se te olvide, de Marcela Jabes

Rally Universitario

Premio del Jurado: Tirka, de Christian Frausto (Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia UNAM, ENES Morelia)

Mención honorífica: Procesión, de Mariana De Anda (Universidad Autónoma de Aguascalientes)