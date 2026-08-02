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Al grito de “Más cine, por favor”, concluye el GIFF 2026
El 29° Festival Internacional de Cine Guanajuato proyectó más de 200 películas y premió a 14 filmes, de los cuales, diez fueron estrenos mundiales. “Las lágrimas de Bael”, de Hugo Villaseñor, ganó como mejor largometraje de ficción mexicano; y “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, de Tania Hernández Velasco y Semilities Hernández, obtuvo el premio como mejor documental.
Con un grito unánime de “Más cine, por favor”. Así concluyó la edición 29.ª del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), que este domingo tuvo su última jornada de actividades en la segunda ciudad sede, San Miguel de Allende, donde también se efectuó la premiación en categorías diversas, como el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia y el Rally Universitario, dos de los proyectos emblemáticos del festival, así como en sendos rubros de cortometraje mexicano e internacional documental, de ficción y animación.
Asimismo, se anunciaron los filmes ganadores de las dos principales categorías del certamen: “Las lágrimas de Bael”, de Hugo Villaseñor, como el mejor largometraje de ficción mexicano, trabajo que relata la historia de un director de cine que filma un documental sobre el "Capitán Gato", un narcomenudista de bajo nivel que trabajaba como Batman en un parque de diversiones, y “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, de Tania Hernández Velasco y Semilities Hernández, por el mejor documental mexicano, por explorar con habilidad y respeto temas como la identidad, la transición de género, el racismo, pero también los procesos de sanación a través de la lucha y resistencia colectiva.
Sobre “Las lágrimas de Bael”, el jurado anunció que su selección se debe a “su propuesta intensa y visceral, usando un crudo y estricto lenguaje audiovisual, que impacta por lo que sugiere y no por lo que expone, mientras construye un siniestro relato sobre el círculo de odio, violencia y venganza”.
Por su parte, el jurado que falló por el documental “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, destacó “su poética exploración del paisaje humano, desde la intimidad de sus realizadores traduciendo complejas reflexiones sobre la memoria, la identidad y el dolor, con exquisita atención en el sonido, la imagen y la palabra, para construir una oda al amor fraternal y al amor propio”.
Fueron 203 cintas de 55 países las que el público asistente pudo disfrutar tanto en la ciudad de su clausura como en la de arranque, la capital guanajuatense.
Principales ganadoras del GIFF
Largometraje Documental Internacional
- Past Future Continuous, de Morteza Ahmadvand y Firouzeh Khosrovani (Irán, Noruega, Italia)
Largometraje de Ficción Mexicano
- Las lágrimas de Bael, de Hugo Villaseñor
Largometraje Documental Mexicano
- Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Tania Hernández Velasco y Semilities Hernández
Premio de la Prensa
- Para que no se te olvide, de Marcela Jabes
Rally Universitario
Premio del Jurado: Tirka, de Christian Frausto (Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia UNAM, ENES Morelia)
Mención honorífica: Procesión, de Mariana De Anda (Universidad Autónoma de Aguascalientes)