Empresas en México perderán hasta 369 millones de dólares por baja productividad en el Mundial 2026

El Mundial de Futbol, que arranca este 11 de junio, podría ser un mes marcado por el ausentismo y el presentismo, con una pérdida de productividad equivalente a 369 millones de dólares sólo en empresas que operan en México, de acuerdo con un análisis realizado por UKG.

La cifra puede parecer elevada, pero una buena parte de los trabajadores reconocen que desean ver los partidos de futbol. Una encuesta de Indeed entre empleados mexicanos evidencia que 45% prefiere ver los encuentros de la Selección Mexicana.

Con un silbatazo inicial a la vuelta de la esquina, el 44% de los trabajadores que no quiere perderse los partidos ya solicitó permiso a sus empleadores y un 39% pidió flexibilidad de horario, según el sondeo de la plataforma de búsqueda de empleo.

El ausentismo y el presentismo durante el Mundial de Futbol tiene un vínculo directo con los horarios que, por naturaleza, tienden a ser los momentos más productivos del día.

A lo largo del día, las personas tienen dos picos de productividad: el mayor, es entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde; el segundo momento de más energía, es entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, de acuerdo con el Índice de Tendencias Laborales 2025 de Microsoft.

Tan sólo el partido inaugural del Mundial, entre México y Sudáfrica, está programado para el 11 de junio a la 1 de la tarde.

De los 50 partidos de fase regular programados entre lunes y viernes, el 68% se disputará entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, periodos que coinciden con los picos de productividad naturales de los humanos.

“La Copa del Mundo es más que un evento cultural global del que la gente quiere formar parte. Es una verdadera prueba de planificación de la fuerza laboral que puede afectar el rendimiento, la productividad, la comunicación e incluso la retención de personal si no se gestiona de forma proactiva”, afirmó Suresh Vittal, director de producto de UKG.

Si bien estos picos de productividad hoy se invaden en gran medida con juntas de trabajo, también es cierto que los partidos de futbol y el interés de no perder detalles añade otro grado de complejidad en la gestión del desempeño.

“Ajustar horarios, hacer home office en días clave y reordenar el trabajo no es capricho, es gestión aplicada con estrategia”, apuntó Jorge Sánchez, socio director de Apolo 25.

¿Qué harán las empresas para el Mundial de Futbol?

Hasta ahora, las estrategias que más adoptarán las empresas en México para el Mundial de Futbol, según una encuesta de KPMG son:

42% colocará pantallas en diversos puntos de la oficina para que las personas vean los partidos mientras trabajan

37% designará espacios específicos para que los colaboradores que así lo deseen, sigan la transmisión de los partidos

26% evitará juntas durante los partidos de la selección

19% suspenderá labores durante los partidos de la selección

18% permitirá home office para los juegos

Aunque estas son buenas medidas, Jorge Sánchez también recomendó definir reglas previas que permitan el seguimiento de operaciones sin depender de autorizaciones de última hora y priorizar la entrega de resultados por encima de la presencia en oficinas.