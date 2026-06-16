Gobierno decreta nuevamente home office y medias jornadas por el Mundial de Futbol

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto este 16 de junio para implementar teletrabajo y esquemas flexibles en las oficinas de gobierno federal en la Ciudad de México y Guadalajara. En el caso del sector privado, se invita a aplicar el teletrabajo, aunque no es una medida obligatoria.

“Con motivo de la celebración de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización”, se indica en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el caso de las oficinas gubernamentales de la Ciudad de México, el 17 de junio la jornada laboral presencial concluirá a las 3 de la tarde, continuando con teletrabajo para el resto del día. El 24 de junio, todas las actividades se realizarán en home office o modalidades flexibles.

Para las dependencias federales con oficinas en Guadalajara y su zona metropolitana, la jornada laboral del 18 de junio se realizará en teletrabajo.

Las actividades que estarán exceptuadas de aplicar teletrabajo son:

Servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

Seguridad pública y controles migratorios y aduaneros.

Tareas necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, como transporte público, suministro de energía eléctrica, entre otros.

Actividades directamente relacionadas con la organización de la Copa Mundial de la FIFA.

Funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población.

El resto de las actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Para el sector privado, la presidenta Sheinbaum invita a que se implemente teletrabajo en tareas administrativas no esenciales con el propósito de mejorar la movilidad urbana, idealmente entre el 17 y 24 de junio en la Ciudad de México, y para el 18 de junio en los centros de trabajo privados en Guadalajara.

“Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se conmina al sector privado y social, para que en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral, en los términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo”, señala el decreto.