Pemex, buenos resultados; ¿modelo sustentable?

Petróleos Mexicanos difundió sus resultados financieros y operativos al cierre del segundo trimestre del 2026.

Destacó que la petrolera revirtió la pérdida operativa de 11.1 mil millones de pesos registrada en el segundo trimestre del 2025 y obtuvo una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos, con una utilidad neta de 18 mil millones de pesos.

Además, presumió que logró reducir en 9.1% su deuda financiera que se ubicó en 77.5 mil millones de dólares, y la deuda de corto plazo disminuyó su participación en la deuda total, con lo que se reducen las presiones financieras inmediatas y se fortalece la flexibilidad financiera de la empresa.

En Exploración y Extracción, la producción total de hidrocarburos promedió 2 mil 447 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día (Mbpced), lo que representa un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

En Procesos Industriales, Pemex avanzó en el fortalecimiento de la transformación interna.

El proceso de crudo en refinerías aumentó 2.9% respecto al mismo trimestre de 2025, con un promedio de 1.008 millones de barriles por día.

La producción total de petrolíferos creció 3.4%, ubicándose en 1.029 millones de barriles por día, con avances destacados en productos clave para el mercado interno: el diésel aumentó 19.3%, las gasolinas 2.9% y la turbosina 2.3 por ciento.

Las ventas nacionales de petrolíferos crecieron 9.8%, al alcanzar 1,471 millones de barriles por día.

Destacaron las ventas de gasolinas, con un aumento de 11.4%, y de diésel, con un crecimiento de 19.1 por ciento.

Estos resultados fortalecen el abasto nacional de combustibles y contribuyen a la estabilidad del mercado interno, subraya la petrolera.

Es el primer reporte que se difunde bajo la dirección de Juan Carlos Carpio Fragoso, que previamente venía siendo el director financiero.

Las cifras denotan signos favorables en términos financieros.

Es positivo que se haya revertido la pérdida operativa trimestral y que se mantenga la tendencia a la baja en el endeudamiento.

Sin embargo, Pemex sigue arrastrando pérdidas operativas en el primer semestre de este año 2026.

De acuerdo con estimaciones del IMCO, reveladas por el director de desarrollo económico, Oscar Ocampo, Pemex arrastra pérdidas en ese periodo por 28 mil millones de pesos.

La reducción de la deuda en 9%, sin duda es positivo. Sin embargo, Pemex continúa siendo la empresa petrolera más endeudada del mundo.

Ocampo recuerda que los montos en efectivo y en especie que el gobierno ha inyectado a Pemex con el programa de rescate iniciado en el año 2019 suman casi 2 billones de pesos.

En el año 2025, Pemex le costó más al Estado mexicano de lo que la petrolera le aportó.

Pero lo que más preocupa, desde el análisis del think tank es que la plataforma de producción se mantiene en 1 millón 650 mil barriles de petróleo.

Y es preocupante porque deja ver que la inversión para la exploración y explotación continúa en niveles mínimos históricos.

El punto es que las inyecciones de capital que está realizando el gobierno mexicano se destinan al pago de la deuda con un efecto positivo en la disminución del endeudamiento.

Sin embargo, el capital que se destina a la inversión en la petrolera es muy menor respecto de las necesidades que tiene una petrolera de la dimensión de la mexicana.

El gobierno no puede aportar a Pemex más recursos para la inversión porque tiene la restricción que implica el compromiso de consolidación fiscal.

La Hacienda pública, tiene una marcada restricción presupuestal.

Además, Pemex tiene programada la inversión de 200 mil millones de pesos, pero únicamente ha invertido 87 mil millones de pesos.

Por otra parte, Pemex ha reducido a sus mínimos históricos la exportación de petróleo.

El año pasado registró el menor volúmen de exportaciones en la historia moderna, con menos de medio millón de barriles diarios, cuando llegó a exportar 1.5 millones hace no mucho.

El mayor ingreso de Pemex era por sus exportaciones y ahora sus ingresos por la venta de petróleo al extranjero están en mínimos históricos.

Respecto a la deuda con proveedores que llegó a alcanzar alrededor de los 500 mil millones de pesos, se ha reducido a 375 mil millones de pesos, que continúa siendo una cantidad muy alta.

Las cifras de Pemex señalan un aumento en la capacidad de refinación del sistema nacional de refinación.

Sin embargo, todavía falta por ver si la apuesta que el gobierno por el modelo refinador, es acertado o no.

Las agencias calificadoras y otras instituciones financieras, han señalado que ese no es el camino.

Hay que recordar que Pemex, en poco más de un cuarto de siglo, pasó de ser la “gallina de los huevos de oro” a ser la empresa petrolera más endeudada del mundo, con grandes riesgos de irse a pique.

Con Vicente Fox, Pemex tomó la vía del endeudamiento creciente que llegó a su máximo nivel con Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador decidió aplicar una contrarreforma energética, cerrar la puerta al capital privado internacional e iniciar un proceso de “rescate” financiero que continúa Claudia Sheinbaum.

El equipo financiero encabezado por Edgar Amador, secretario de Hacienda y ahora Carpio Fregoso en Pemex, apuesta al rescate financiero. Falta ver si el modelo operativo, funciona como esperan.

En el cambio de modelo económico, desde el neoliberalismo hacia el humanismo mexicano, en los últimos, el cambio del modelo energético, todavía está a prueba. Veremos.

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