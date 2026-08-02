Sectur busca hacer promoción turística en pantallas de cine

En medio de una polémica por los resultados obtenidos por la Copa Mundial de fútbol, la Secretaría de Turismo tiene en marcha un proceso de contratación (bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas) del servicio integral estratégico de promoción turística para espacios cinematográficos en México.

Los interesados en el proceso deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas el próximo miércoles y el fallo se pretende dar a conocer al siguiente día.

“El objetivo del servicio es fortalecer la promoción turística de México mediante la difusión de contenidos audiovisuales que destaquen la riqueza cultural, gastronómica, histórica, arquitectónica y natural de los destinos turísticos del país, a través de espacios cinematográficos, espacios físicos y medios digitales”, explicó la dependencia.

Como parte del servicio, se utilizarán diversos formatos de difusión en complejos cinematográficos, tales como proyección de contenidos audiovisuales en salas de cine, pósters en carteleras, rollup banners y stands de activaciones de promoción turística.

También se podrán incorporar medios digitales complementarios, incluyendo displays en aplicaciones móviles, redes sociales, plataformas digitales y otras herramientas tecnológicas que fortalezcan el alcance de la estrategia que es coordinada por la directora general de Promoción y Asuntos Internacionales, Mariana del Carmen Diaz y Maxil.

Los complejos cinematográficos previstos deberán programar, por lo menos, cinco spots de promoción turística en salas ubicadas en Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Puebla, Estado de México, Jalisco y Guanajuato (sin que se precisen marcas a la fecha: Cinépolis o Cinemex, por ejemplo).

Derechos de propiedad

Con base en la información difundida del proceso, la cantidad de exhibiciones, complejos participantes, temporalidad y materiales promocionales serán validados por la Secretaría de acuerdo a las necesidades definidas.

Los materiales audiovisuales que se utilicen para la prestación del servicio serán proporcionados por el área requirente, conforme a la identidad gráfica, lineamientos de imagen y elementos visuales establecidos.

Como parte de la invitación, se precisó a las firmas invitadas: EI proveedor será responsable en caso de infringir patentes, marcas o que se violen otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones establecidas, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a la dependencia о a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de la Secretaría, el proveedor contratado estará obligado a salvaguardar los derechos e intereses de la misma de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

La prestación del servicio, se precisó, iniciará a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo hasta el 30 de noviembre de 2026.