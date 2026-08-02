“Es necesario revisar las sanciones contra menores que cometen delitos muy graves”

Me preocupa el incremento de los casos en los que menores de edad participan en delitos graves, como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro, dice Josué David “Chepe” Guerrero Trápala, alcalde de Corregidora en Querétaro: “mi propuesta es que las sanciones se equiparen a las de los mayores de edad, para quienes tengan entre 16 y 18 años y cometan esos delitos”.

El tema ha generado algo de controversia, pero el alcalde piensa que el país necesita discutir este asunto y cambiar la Ley. “El problema está ahí y, cuando lo ves desde el punto de vista de los familiares de las víctimas, te queda claro que el sistema no funciona. Esto es muy claro, en un caso como el de Osmar, que ocurrió en Lázaro Cárdenas. Este caso generó mi interés y mi indignación, como la de muchas personas”.

Osmar es un estudiante de 15 años que asesinó a dos maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Fue sentenciado a tres años de encarcelamiento... “cuando escuchas el testimonio del esposo de una de las maestras, te das cuenta de la impotencia de los familiares, de la necesidad de cambiar las cosas. Las víctimas merecen tener acceso a una justicia que sea expedita y que efectivamente pueda llamarse Justicia”.

La iniciativa del alcalde cuenta con el respaldo del Cabildo de Corregidora y está en el Congreso de Querétaro, que podría tomar una decisión sobre la misma en este mismo año. “La intención es que también llegue al Congreso Federal. Lo he hablado con el presidente nacional de mi partido, el PAN, Jorge Romero y con los coordinadores José Elías Lixa, en diputados y Ricardo Anaya en Senadores. Me han dado sus comentarios y le ven posibilidades de avanzar”.

La solución de fondo no es fácil, reconoce Guerrero Trápala. “En algunos casos, vemos que los menores son reclutados con engaños por el crimen organizado. En otros, vemos conductas extremadamente graves, que saben que el sistema tiene algunas grietas, como es el caso de que los menores de edad tienen sanciones que son muy bajas, por delitos que hacen mucho daño a la sociedad. Estoy hablando de homicidio, secuestro, feminicidio, violación”.

Más allá de hacer los cambios para que las penas sean más severas, es necesario revisar la manera en que está funcionando el sistema de justicia, así lo explica “los juzgados especializados en los casos de menores han visto que se reduce su presupuesto y sus recursos, de manera muy drástica a partir de 2024. Esto no tiene sentido cuando ves que el delito y el impacto social ha venido creciendo”.

Endurecer las penas no significa dejar de lado la prevención, subraya Guerrero. “Hay que hacer un esfuerzo para que los jóvenes tengan más opciones en Cultura y Deporte; necesitamos generar más oportunidad de empleo o de emprender... atender todo lo relacionado con Salud Mental. Hemos hecho muchas cosas en Corregidora, pero el asunto va más allá de un municipio, de un estado...por eso queremos que la iniciativa llegue al Congreso Federal”.