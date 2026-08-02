Nuevo León avanza en tecnología para la industria automotriz eléctrica

En medio de la incertidumbre comercial respecto a la revisión de T-MEC y la política arancelaria de Estados Unidos, el impacto en los distintos estados que tienen presencia de la industria automotriz es general, dijo en entrevista Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el marco del anuncio de inversión de KIA en México

“Pronto tendremos algún acuerdo que va a equilibrar un poco las cosas (…) estamos en meses de definición importante, como contrapeso a la tensión comercial, la producción del SUV eléctrico EV3 en Pesquería, Nuevo León, con una inversión de 649 millones de dólares, un voto de confianza para la región noreste que llega acompañado de una estrategia de infraestructura de recarga que ya comenzó a desplegarse en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México”.

El anuncio de la armadora coreana, que implica una inversión de 649 millones de dólares, representa “una muestra clara de confianza” en México, “KIA ya tenía más de 250 proveedores antes de esta inversión, lo de hoy no es casualidad, es resultado de 30 años de construcción de proveeduría, donde México ha logrado ser competitivo”.

La industria automotriz mexicana se sostiene en el T-MEC, el talento humano mexicano, la red de proveeduría y un nivel de especialización que trasciende el simple ensamble, “aquí se están tomando decisiones de ingeniería, diseño y manufactura avanzada”, subrayó.

El directivo reconoció que la industria enfrenta retos importantes en el contexto actual, particularmente en materia arancelaria y de reglas de origen, pero “la Secretaría de Economía ha ayudado en el encadenamiento productivo, les da certeza a las armadoras de que México está viendo hacia el futuro de la electromovilidad con una política pública clara”.

El ritmo de adopción de vehículos eléctricos se vio afectado por decisiones de política pública en Estados Unidos, donde se redujeron los apoyos a la electromovilidad, lo que frenó parcialmente la intensidad con la que avanzaba el mercado.

Sin embargo, el país está avanzando en la ruta hacia la electrificación, dijo, aunque “no al ritmo que quisiéramos”, pero la tendencia es irreversible y México debe mantenerse presente en esta transición, “vamos para allá, no hay vuelta atrás por muchos temas ecológicos, ambientales y de eficiencia”.

Con el SUV EV3 de KIA, “ya serán seis vehículos que se fabrican en México relacionados con tecnologías de nueva generación, híbridos, eléctricos, eléctricos totalmente, todas estas nuevas tecnologías”.

Rogelio Garza destacó que la Secretaría de Economía ha jugado un papel clave en el encadenamiento productivo. "Les da certeza a las armadoras de que México está viendo hacia el futuro de la electromovilidad con una política pública clara".

Avanza infraestructura de carga

El anuncio de la producción del SUV eléctrico EV3 en México vino acompañado de una estrategia de infraestructura de recarga, KIA incluye con cada EV3 el cargador residencial y su instalación, en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó Alejandro Medina, director de Postventa y Experiencia de KIA México.

La compañía está construyendo una red de carga pública a través de coinversiones con 13 empresas, la cobertura comenzó en Monterrey, donde ya se instalaron 84 conectores con 54 puntos de conexión, y continuará en la Ciudad de México y Guadalajara para cubrir la mayoría del mercado.

Al ser cuestionado sobre el desarrollo de la infraestructura de carga en el país, el dirigente aseguró que es un tema prioritario para el avance en todas las entidades del país, no sólo en las principales ciudades.