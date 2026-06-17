¿Hay descanso obligatorio para el resto de los partidos de la Selección Mexicana?

A medida que avanza la Selección Mexicana en el Mundial 2026, una pregunta crece entre la afición y los trabajadores que no quieren perderse ni un solo momento del Tricolor, ¿hay descanso obligatorio en los días de juego? La respuesta técnica es no, no se han declarado días feriados oficiales; sin embargo, el Gobierno Federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que sí cambia la dinámica laboral y escolar en esos días para facilitar la movilidad y seguridad.

El documento publicado el pasado 16 de junio, señala que la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, ambas ciudades sede de los próximos partidos del equipo Azteca, suspenderán actividades tanto en escuelas públicas como privadas, mientras que las dependencias gubernamentales con actividades no esenciales laborarán en modalidad de home office en los días en los que se disputen partidos en dichas localidades.

Cabe aclarar que hay actividades que quedarán exceptuadas de estas modalidades de trabajo, ya que su presencia física es obligatoria para no afectar a la ciudadanía, un ejemplo de estas son el personal de salud y emergencias médicas, la seguridad pública, protección ciudadana y control migratorio, los operadores de transporte, telecomunicaciones y servicios de energía o agua potable.

Ahora bien, en el caso del sector privado, al igual que ocurrió el día de la inauguración del Mundial 2026, el decreto no obliga, pero sí exhorta a las empresas a implementar el trabajo a distancia con el fin de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, esto siguiendo los lineamientos del capítulo de teletrabajo de la Ley Federal del Trabajo (LFT), según el día de juego.

Por ejemplo, este miércoles 17 de junio, aunque no juega la Selección Nacional, se disputará el Uzbekistán vs Colombia a las 20:00 horas en la Ciudad de México, por lo que se solicita al sector público capitalino llevar una jornada de trabajo presencial hasta las 15:00 horas y posteriormente instaurar un modelo flexible.

Para el sector privado se les invita a seguir ese lineamiento y en el caso puntual de las escuelas de la CDMX, se suspenderán las actividades de los turnos vespertinos.

¿Cuándo juega la Selección Nacional y qué medidas se piden?

Para continuar con las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se adaptarán modelos de trabajo flexible solo en las zonas sede de los partidos a disputarse el jueves 18 y miércoles 24 de junio, días en los que la Selección Nacional avivará la afición.

México vs. Corea del Sur - Jueves 18 de junio

Tras la victoria sobre Sudáfrica, el equipo tricolor disputará un nuevo encuentro, esta vez ante Corea del Sur en punto de las 19:00 horas, el evento se disputará en Guadalajara, por lo que la invitación del Gobierno Federal es que en la zona metropolitana de dicha ciudad, el sector privado adopte, al igual que el sector público, para quién sí es obligatorio, el trabajo a distancia durante toda la jornada laboral.

República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio

El cierre de la fase de grupos para el equipo Tricolor será en la CDMX a las 19:00 horas contra República Checa; al ser la capital el escenario del ansiado encuentro, se informó que todas las actividades de toda la jornada laboral para servidores públicos deberán realizarse íntegramente de forma remota o bajo esquemas flexibles, de igual manera se exhortó al sector privado para seguir con esa indicación.

Aunque Monterrey es una de las sedes oficiales y albergó el Suecia vs. Túnez el pasado14 de junio y recibirá el Sudáfrica vs. Corea del Sur el 24 de junio, el decreto publicado por el Gobierno Federal solo menciona medidas administrativas para la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, eso significa que Nuevo León, al igual que los demás estados del país, deberán continuar con sus actividades regulares.