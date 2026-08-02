Comercio mundial creció 11% en primer trimestre

El valor del comercio mundial de mercancías creció a una tasa interanual de 11% en el primer trimestre de 2026, informó la Organización Mundial de Comercio (OMC). Mientras que en volumen el crecimiento fue de 3.2% respecto a mismo periodo de 2025. En su comparación trimestral, el volumen creció 1.9% y en valor aumentó un 2% intertrimestral, según los datos recientes de la OMC y la UNCTAD.

El valor de las exportaciones de mercancías en el primer trimestre aumentó más en Asia, con un incremento de 20% interanual. Este crecimiento se debió principalmente a las exportaciones de metales preciosos y oro, cobre, maquinaria y equipos eléctricos, y minerales, mientras que las exportaciones de hierro y acero, productos farmacéuticos y prendas de vestir disminuyeron.

Al mismo tiempo, las exportaciones de América del Norte crecieron 13% y las de Europa avanzaron 7 por ciento.

África registró el segundo mayor aumento, con un alza de 14%, impulsada por las exportaciones de metales preciosos y oro, cobre, fertilizantes y minerales, entre otros, si bien las exportaciones de cacao y combustibles disminuyeron. América del Sur y Central también crecieron 14%, con incrementos en las exportaciones de semillas oleaginosas, metales preciosos y oro, carne, combustibles, minerales, café y té. La región experimentó descensos en las exportaciones de frutas, equipos eléctricos y vehículos.

Solo las exportaciones de Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) mostraron descensos, ambos de 1 por ciento. Dado que la mayor parte de las importaciones de mercancías de ambas regiones consiste en combustibles, esta tendencia se correlaciona con los últimos acontecimientos en el comercio mundial de combustibles. El ritmo de crecimiento interanual en el primer trimestre de 2026 fue particularmente notable, considerando que el comercio en el primer trimestre de 2025 se vio impulsado por el adelanto de las importaciones en Norteamérica ante la previsión de aumentos arancelarios.

IA compensa impacto de Medio Oriente

El sólido comercio de componentes electrónicos relacionados con la Inteligencia Oficial (IA) compensó los efectos negativos del estallido de la guerra en Oriente Medio, incluyendo la interrupción de los envíos de mercancías a través del Estrecho de Ormuz y la desaceleración del crecimiento del PIB en los países importadores netos de combustible debido al aumento de los precios de la energía. No se dispone de cifras sobre el comercio mundial de bienes que permiten el desarrollo de la IA en términos de cantidad, pero el valor en dólares estadounidenses de este comercio aumentó más del 40% interanual en el primer trimestre.

El pronóstico comercial más reciente de la OMC, publicado en el informe Perspectivas y Estadísticas del Comercio Mundial de marzo pasado, preveía un crecimiento de 1.9% en el volumen del comercio mundial de mercancías en 2026, según un escenario base, inferior al aumento de 3.2% registrado en el primer trimestre.

El informe estimaba que la guerra en Oriente Medio podría reducir el crecimiento del comercio mundial en 0.5 puntos porcentuales en un escenario de precios energéticos elevados, pero que la continua y sólida inversión en inteligencia artificial podría añadir 0.5 puntos porcentuales al crecimiento.

Estas estimaciones se elaboraron al inicio del conflicto, con información parcial sobre el alcance de las interrupciones en el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz. Teniendo en cuenta la evolución posterior, los economistas de la OMC prevén mayores contracciones en los flujos comerciales de Oriente Medio para finales de año, junto con un mayor crecimiento en Asia y Norteamérica. El impacto global, por su parte, dependerá de si predomina el auge de la IA o el conflicto en Oriente Medio. El próximo informe GTOS, que incluirá un pronóstico comercial actualizado, se publicará en octubre.