Municipios de zona metropolitana de Puebla, sin actualizar planes de desarrollo

Puebla, Pue. Los municipios de Puebla, sobre todo los 19 de la zona metropolitana, deben analizar la actualización de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU), debido a que están rezagados y eso implica que enfrenten un crecimiento desordenado; además, no obtienen mayores ingresos por permisos de uso de suelo.

La directora de Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental del gobierno del estado, Karina Jaimez Lemini, contó a El Economista que convencer a los ayuntamientos de iniciar el proceso es complicado al señalar que tiene un alto costo, “el cual muchos no quieren pagar, porque algunos tienen presupuestos bajos, pero también deben ver su potencial de atraer inversiones”.

Mencionó que sólo 34 de los 217 municipios que conforman la entidad tienen sus planes de desarrollo, pero la mayoría están rezagados, pues el más actual data del año 2016, pese a que se vienen dando cambios constantes en los territorios.

“Los municipios, sobre todo de la zona metropolitana, deben actualizar sus planes de desarrollo para emitir usos de suelo correctos; además, puedan llevar a cabo la regularización de las industrias y zonas habitacionales que se hicieron sin respetar las áreas para instalarse”, comentó.

Y es que uno de los problemas que detectó el gobierno del estado es que hay conjuntos habitacionales que se hicieron en suelos irregulares, sobre todo para dotarlos de agua y corren riesgos de inundaciones por la falta de drenajes adecuados.

Al respecto, la funcionaria estatal comentó que tienen acercamiento con ayuntamientos metropolitanos, donde sus autoridades reconocen que tienen problemas heredados de sus antecesores, quienes permitieron el desarrollo de viviendas y la instalación de empresas sin ver los impactos a corto y mediano plazo.

Karina Jaimez consideró que cada trienio municipal se debería hacer la actualización de esos planes, pero no se hace por el desconocimiento y porque suele implicar un alto costo en trámites.

En este tenor, dijo que, para algunos ayuntamientos pequeños y medianos pueden ser un problema solventarlos. Aunque, puntualizó, debería estar considerado desde que arrancan funciones como parte de las metas del trienio.

En el actual gobierno local, ahondó, se trabaja con 14 municipios en los PMDU; sin embargo, de éstos, Ajalpan, Santo Tomas Hueyotlipan y Tepeaca nunca tuvieron, por lo cual ahora muestran interés en poder concretarlo.

Asimismo, dijo que hay dos municipios de la zona metropolitana, San Andrés Cholula y Ocoyucan, los cuales son vecinos de Puebla capital, y que deben tener sus PMDU, porque tiene un crecimiento permanente en desarrollo habitacional.

Es que a la franja que conforman esos dos municipios, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) estiman que llegaron a vivir alrededor de 100,000 personas en los últimos diez años, todos dentro del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, el cual creció en clústeres.

Cambian necesidades

La funcionaria añadió que conforme van pasando los años las necesidades de los municipios van cambiando, al insistir que muchos ayuntamientos dejan de hacer la actualización de sus cartas urbanas, porque tampoco tienen para contratar una consultora para hacer ese trámite.

Puntualizó que hay PMDU que datan desde el 2003, con el cual un ayuntamiento da factibilidades de uso de suelo, pese a que el crecimiento urbano cambió en los años siguientes.

Así, la titular de la dirección perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), contó si no se toman acciones se generarán más problemas de crecimiento urbano, principalmente con el servicio de agua.

Costos

De acuerdo con la dependencia estatal, la actualización del PMDU tiene varios costos, uno de los primeros que deben cumplir los ayuntamientos es la revisión del expediente del dictamen de congruencia que se hace en la SMADSOT, a través del área que tiene a su cargo. El costo es de 69,000 pesos.

Después se tiene que publicar en el Periódico Oficial del Estado (POE), por lo que municipios pequeños o medianos deben pagar por 150 planas, lo que representa un costo de 243,000 pesos.

En el caso de las poblaciones grandes, el costo se eleva a 486,000 pesos por 300 planas publicadas en el POE. Se agrega contratar una consultoría.