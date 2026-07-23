Bodega Aurrera resiente una menor afluencia de clientes y compras de menor monto

Bodega Aurrera está enfrentando “dificultades” debido a una menor afluencia de clientes y compras de menor monto, principalmente en las categorías de alimentos y productos perecederos, así como en sus tiendas de formato grande ubicadas en el centro del país, por lo que reforzará su estrategia de precios bajos.

“El desempeño general de Bodega Aurrera continúa por debajo de nuestras expectativas, impulsado por un menor tráfico de clientes y canastas más pequeñas, particularmente en las tiendas de formato grande del centro del país”, dijo el líder de Compras (CMO) de Walmart de México y Centroamérica, Javier Andrade.

Durante la sesión virtual de preguntas y respuestas con analistas por los resultados del segundo trimestre, detalló que también están observando cambios en los hábitos de consumo de los clientes, quienes cada vez más dividen sus compras entre muchos comercios.

Este cambio en los hábitos de compra también responde al entorno económico, ya que el impulso que se veían con los aumentos salariales en México empieza a perder fuerza, dijo el CFO de Walmart de México y Centroamérica, Paulo García.

"El impulso salarial está empezando a desvanecerse. No vemos que esto se traduzca tanto en un aumento del gasto del consumidor", dijo durante la misma sesión.

Esto ha llevado a que los consumidores busquen productos más económicos y productos en presentaciones más pequeñas.

La apuesta de la minorista también es fortalecer la entrega a domicilio en Bodega Aurrera, ante un consumidor que busca cada vez más conveniencia.

Recorta surtido de productos

La cadena de tiendas de autoservicio también comenzó a reducir y ordenar la cantidad de productos disponibles en algunas tiendas, con la intención de operar de manera más eficiente y utilizar esos ahorros para ofrecer mejores precios.

Javier Andrade aclaró que la reducción de productos no significa vender menos, sino una estrategia para mejorar la disponibilidad de productos y la experiencia de compra.

Los avances de esta iniciativa se verán en los próximos 12 a 18 meses, adelantó.

Por ahora, prevén recortar entre 30 y 40% el surtido actual de Bodega Aurrera Express y, posteriormente, lo harán con Bodega Aurrera y Mi Bodega.

“No estamos retirando artículos para vender menos. Todo es para vender más. Básicamente, estamos creando el surtido adecuado y relevante para los clientes”, afirmó.

En el mismo espacio, el director general de Walmart de México y Centroamérica, Cristian Barrientos Pozo, explicó que están realizando un mapeo de las tiendas Bodega Aurrera en México.

Durante el primer semestre concluyó el inventario de cerca del 90% de sus unidades, con resultados positivos.

La precisión del inventario mejoró más de 80 puntos básicos, mientras que la disponibilidad de productos también registró avances, lo que permite optimizar la atención a la demanda de los clientes.

Asimismo, indicó que la precisión de los pedidos mejoró más de 400 puntos básicos y que la disponibilidad de productos en los estantes aumentó más de 300 puntos básicos.

Estos avances ya se reflejan en la experiencia del consumidor, ya que la minorista cerró junio con su nivel más alto en 12 semanas en el indicador Net Promoter Score (NPS), una métrica utilizada para medir la satisfacción y recomendación de los clientes.