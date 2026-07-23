Crece el empleo en la industria IMMEX de Querétaro, pero caen los ingresos

Querétaro, Qro. Aunque en mayo se fortalecieron mensualmente los indicadores de empleo, ingresos y remuneraciones en las empresas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), el comparativo anual arroja una caída en los ingresos de esta industria.

Es así que los ingresos provenientes del mercado nacional ascendieron a 16,585.5 millones de pesos en los establecimientos manufactureros, reflejando una caída de 8.4% a tasa anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el 2026, mes a mes los ingresos nacionales han presentado variaciones anuales negativas: inició con caídas de dos dígitos en enero y febrero, pasando a un dígito de marzo a mayo. Contrario a las diferencias anuales, los ingresos de mayo crecieron 4.1% de forma mensual.

Mientras que los ingresos ligados al mercado exterior llegaron a 16,363.4 millones de pesos para las empresas IMMEX, exhibiendo una caída de 15.1% a tasa anual; al igual que los ingresos nacionales, en los cinco meses del 2026 han mantenido variaciones anuales a la baja. Sin embargo, este rubro también se fortaleció en comparación con el mes anterior, creció 1.7 por ciento.

En contraste con las caídas anuales de los ingresos, el personal en establecimientos manufactureros creció y cerró mayo con 121,710 personas que laboran en empresas IMMEX, la base laboral se fortaleció 1.5% a tasa anual y 3.5% de forma mensual.

Nada más en mayo se sumaron 4,104 trabajadores, lo que permitió romper la racha de tres meses con descensos. Del personal contratado directamente, la mayoría son obreros y técnicos, mientras una cuarta parte son administrativos.

Las remuneraciones pagadas al personal también aumentaron: 12% respecto al año pasado y 2% en comparación con el mes previo.

Al cierre de mayo, el estado de Querétaro concentró 267 establecimientos manufactureros activos en el programa IMMEX, contribuyendo con 5.1% de las 5,221 unidades contabilizadas en el país.

Entre las 17 entidades con más participación, Querétaro se colocó en el octavo lugar por número de establecimientos manufactureros, en los primeros siete sitios se colocó Baja California (concentró 17.5%), Nuevo León (14.2%), Chihuahua (9.5%), Coahuila (7.9%), Guanajuato (6.9%), Tamaulipas (6.7%) y Jalisco (5.3 por ciento).

En el país el personal ocupado en establecimientos manufactureros con programa IMMEX sumó más de 2.8 millones de personas, mostrando una caída anual de 2%, reporta el instituto de estadística.