México y Estados Unidos celebrarán cuarta ronda de negociaciones sobre el T-MEC en noviembre

México y Estados Unidos celebrarán la cuarta ronda de negociaciones sobre la revisión del tratado de libre comercio entre ambos y Canadá (T-MEC) en noviembre próximo.

Las delegaciones comerciales de México y Estados Unidos, encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, respectivamente, se reunieron en la ciudad de México entre el 21 y 23 de julio, en la ciudad de México, en lo que representó la tercera ronda.

“Las conversaciones fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Agregó que ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones en la primera quincena del mes de noviembre, para continuar avanzando en la revisión del T-MEC con el objetivo de avanzar hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región.

“Hemos venido avanzando tratando de aproximar las posiciones de lo que Estados Unidos está buscando, con lo que México está buscando, a partir de lo que nos es común, que es la integración económica que tenemos”, dijo Marcelo Ebrard en un video mensaje.