T-MEC: el peor de los tiempos

Ayer, tras de la reunión entre el titular de Economía, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, terminaron tres días de negociaciones que incluyeron la entrevista con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el anuncio de aranceles de 10% sobresaltó a todos, especialmente a los pesimistas.

No les falta razón, pues los dichos y comunicados de Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, al dejar claro que no se limitarán las discusiones a los temas comerciales, que la agenda multifacética que traía incluyó otros, que van desde las duras reglas de origen, los laborales, los ambientales y la seguridad, deja sabor amargo.

Incorregible optimista, creo que Greer, al declarar al Senado estadunidense y decir “queremos asegurarnos que cualquier beneficio repercuta en beneficio de nuestros países y no lo aprovechen terceros países como Vietnam y China”, parafrasea el inicio de “Historia de Dos Ciudades” de Dickens: “era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos”.

Krugman: la interdependencia es un arma

Hoy culminan las rondas de negociaciones entre México y Estados Unidos sobre los cambios al acuerdo comercial del T-MEC, es pertinente conocer lo que Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía, dijo sobre el futuro del tratado.

Explicó que la narrativa de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, sobre aranceles, el endurecimiento de las reglas de origen y la migración, responde a una misma lógica: reducir las vulnerabilidades y fortalecer la capacidad productiva.

Agregó que ya no estamos en el mundo de hace veinte años y que la capacidad productiva se mantiene con aliados confiables y, llegó a una conclusión que podría ser el nuevo paradigma: “la interdependencia puede convertirse en un arma”.

Hace historia la Guardia Nacional

Quién esto escribe aplaudió cuando hace siete años, en ceremonia en el Campo Parte, el expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a poco más de mil policías militares, los primeros elementos de la Guardia Nacional, los cuales, se dijo, harían tareas semejantes a la de la Gendarmería Francesa.

Estéril hablar de los avatares políticos de la Guardia en estos siete años. Por razones salariales, vino a terminar adscrita la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante, de 2019 a 2026, ha logrado encuadrar poco más de 130 mil.

El Gobierno actual y la meta de tener en 2030 a 170 mil elementos, dotados de herramientas modernas de inteligencia, en estricto rigor de la Guardia pilar estratégico de la estrategia de seguridad. Es cierto, todavía no es la Gendarmería francesa, pero, como dijo la Presidenta Sheinbaum: está haciendo historia.

NOTAS EN REMOLINO

Duró 36 horas la audiencia que culminó con la vinculación a proceso y, pese a los breves recesos, creo que dificulta a jueces. acusados, fiscales y defensores asimilar bien los argumentos. La diferencia con otros sistemas de justicia es que en todos los procesos las jornadas de los jueces son de máximo de ocho horas, con un receso de un hora para comer … Atrajo la FGR el caso del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, uno de los más influyentes críticos del gobernador oaxaqueño Salomón Jara … En el Senado pronto tendrá que decidir el coordinador de la mayoría, Ignacio Mier, que morenista eligen como presidente de la mesa directiva … Mal pensados quienes ven intención electorera que la Fiscalía de CDMX anuncie que siguen investigaciones del llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez … Espléndida reflexión para fin semana nos legó Gabriel García Márquez: “La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir” …