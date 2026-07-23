Pese a incertidumbre comercial, exportaciones de tequila a EU crecen en primer semestre de 2026

A pesar de la incertidumbre comercial generada en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cadena productiva agave-tequila llega al Día Nacional del Tequila, que se conmemora este 24 de julio, con cifras positivas en su principal mercado de exportación.

De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), durante el primer semestre de 2026, las exportaciones totales de tequila alcanzaron 215 millones de litros, un crecimiento de 3.4% respecto a los 208 millones de litros enviados al exterior en el mismo periodo de 2025.

Pese a las condiciones geopolíticas actuales, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de la bebida mexicana ya que entre enero y junio de este año se exportaron 173.7 millones de litros al mercado estadounidense, frente a los 172.9 millones registrados en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento de 0.46%.

Motor económico en EU

Además de su importancia para la economía mexicana, la industria del tequila se ha consolidado como un motor económico en Estados Unidos. Según un estudio realizado por la industria, la cadena productiva aporta alrededor de 1,400 millones de dólares anuales en ingresos fiscales federales y estatales para ese país y sostiene 206,200 empleos vinculados a la cadena de valor de la bebida.

Del total de empleos generados, 6,700 corresponden a actividades de distribución, 14,600 al sector minorista y 184,900 a restaurantes y bares estadounidenses, segmentos donde el tequila se ha consolidado como una de las categorías de bebidas alcohólicas con mayor dinamismo en los últimos años.

El impacto económico también se refleja en el comercio minorista y la industria restaurantera. Según el estudio, la comercialización de tequila genera ingresos anuales por 7,100 millones de dólares para el sector retail en Estados Unidos, donde 87% de las tiendas especializadas en bebidas alcohólicas son pequeñas empresas.

En tanto, restaurantes y bares estadounidenses obtienen ingresos por alrededor de 18,600 millones de dólares al año gracias a la venta de tequila. En ese sector, siete de cada diez establecimientos corresponden a pequeños negocios, lo que evidencia el peso que la bebida mexicana tiene para miles de empresas locales.

Día Nacional del Tequila

La celebración de este 24 de julio adquiere un significado especial, pues es la primera ocasión en que se conmemora oficialmente el Día Nacional del Tequila, luego de que el Senado aprobó el decreto el pasado 22 de abril y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de este mismo año.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, se indicó que la fecha del 24 de julio ya era ampliamente reconocida en Estados Unidos como National Tequila Day, una celebración que, aunque no tiene carácter oficial, es aprovechada por la industria, cadenas de restaurantes, bares y comercios para promover el consumo de tequila.

El objetivo fue que México celebrara oficialmente su bebida emblemática el mismo día que su principal mercado de exportación, fortaleciendo las campañas de promoción y el posicionamiento internacional de la categoría.

Cifras para celebrar

La agroindustria tequilera llega a esta conmemoración con cifras positivas. De acuerdo con el CRT, de enero a junio de este 2026, la producción de la bebida alcanzó los 302.1 millones de litros; la exportación fue de 215 millones de litros, y el consumo de agave ascendió a 1.1 millones de toneladas.

Al momento, hay registrados 229 productores autorizado de tequila y 3,402 marcas vinculadas a un productor autorizado.